LA ÚLTIMA LOCURA DE OLIVER TREE ENCIENDE LAS REDES

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La difusión de imágenes de un supuesto proyecto cinematográfico del músico estadounidense Oliver Tree ha encendido las plataformas digitales. Lo que inicialmente se perfilaba como otra de sus características comedias de humor absurdo (género que consolidó su identidad artística mediante personajes exagerados y situaciones ridículas) se ha transformado en el epicentro de un debate sobre fenómenos anómalos. La filtración de este material audiovisual, que documenta su estancia en el continente helado, coincide con la conmoción global por el accidente aéreo donde el cantante perdió la vida junto al creador de contenido argentino Gaspi y cuatro personas más.

El metraje detalla que el intérprete permaneció más de un año en la Antártida con el objetivo original de aislarse de la industria musical para componer piezas inspiradas en los sonidos de la naturaleza local. Sin embargo, la narrativa del video da un giro radical al enfocarse en supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) con formas cilíndricas y circulares que ingresaban al océano.