La vez que MTV se negó a transmitir "Billie Jean", de Michael Jackson

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- A inicios de 1983, el

las estaciones de radio y la televisión. Pero, fue

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quien llegó a enfrentar esta barrera que no solo era técnica, sino cultural,.El videoclip de "", hoy considerado uno de los más influyentes del pop, no fue aceptado porcuando llegó por primera vez a sus oficinas.La cadena, fundada en 1981, privilegiaba sonidos ligados al, lay el heavy metal. En su programación destacaban nombres como Phil Collins, Duran Duran, Tom Petty y Def Leppard.Losaparecían de forma esporádica y solo cuando su propuesta coincidía con ese perfil. Aunque hubo casos como, Tina Turner o Prince, su presencia no formaba parte de laEn ese escenario, la negativa a "" no era extraño por las políticas del canal. El cambio llegó con la intervención de, entonces presidente de CBS Records. El ejecutivo planteó una advertencia directa, simantenía su postura, retiraría del canal a todos los artistas de su catálogo.Distintas versiones coinciden en ese, incluso retomado en la película "Michael". La. Para marzo de 1983, mientras la canción alcanzaba el primer lugar del, el videoclip comenzó a transmitirse de forma constante.El impacto fue inmediato. Por primera vez, unno solo aparecía en, también ocupaba suAños antes, figuras comohabían cuestionado públicamente la exclusión en la cadena, sin lograr un cambio de fondo.En 1984,lanzó losVideo Music Awards, donde el videoclip de "", dirigido por, se consolidó como un referente del formato. La relación entre el canal y Jackson se fortaleció con el tiempo.En 1988, el artista recibió el, que después adoptó su nombre. Sus presentaciones en la cadena, incluida la de, quedaron como parte de la memoria de la", lanzada en enero de 1983 como segundo sencillo de "", no solo consolidó acomo solista, también redefinió el sonido del pop de la época.Escrita por el propio Jackson y producida junto a, la canción mezcla R&B, funk y post-disco con una narrativa marcada por la paranoia y la negación: la historia de una mujer que asegura que él es el padre de su hijo.El tema alcanzó eldely se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de ese año, además de impulsar el fenómeno global de "", que terminaría como elde todos los tiempos.