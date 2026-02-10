LADY GAGA REIVINDICA LO LATINO EN LA SUPER BOWL
Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la Flor de Maga puertorriqueña sobre uno de sus tirantes. Así apareció y cantó Lady Gaga en la Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny y de la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.
Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 19 52. Luego se oscureció el tono de azul sobre el que está dibujada la estrella blanca.
La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto "por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos".
El vestido combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista que actuó junto a Bad Bunny, que lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico -a un precio original de 160 dólares pero que ya alcanzan los 550 en la reventa-.
El estilismo, firmado por Chloe y Chenelle Delgadillo ponía el énfasis en acompañar el mensaje reivindicativo de la actuación.
