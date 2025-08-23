Lafourcade reprograma conciertos por recomendación médica
Natalia Lafourcade reprogramó varios conciertos que tenía pensado ofrecer el resto de este 2025 como parte su "Cancionera Tour 2025", la cantante pensaba dar varias presentaciones antes de que la sorprendiera la noticia de que está embarazada.
Lafourcade, de 41 años, se dijo feliz por la "hermosa sorpresa" de tener un bebé creciendo dentro de ella: "estoy creciendo en todas direcciones", expresó, y compartió que por indicaciones médicas tendrá que hacer una pausa, por lo que reprogramará los shows en Estados Unidos y Canadá.
Especificó que ahora se encuentra en su amada Veracruz preparándose para ofrecer sus últimos tres conciertos de este 2025 en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.
Natalia enfatizó que deberá darse un espacio para la maternidad para recibir al "hermoso ser que viene en camino"; en abril y junio de 2026 se reprogramaron sus conciertos en Estados Unidos y Canadá
"Mi gente linda, después de unos días de descanso me siento agradecida y emocionada por vernos muy pronto en los conciertos del Auditorio Nacional en septiembre y octubre", escribió.
En el mensaje que posteó en redes, junto al video, escribió que hará caso a las recomendaciones médicas que le dieron:
"Lamento dar la noticia de no poder hacer los conciertos de septiembre en Estados Unidos y Canadá como estaba planeado. La vida me está regalando la experiencia hermosa de vivir mi tiempo de embarazo y, siguiendo recomendaciones médicas, haremos una pausa para cuidar este momento tan especial y retomar juntos el teatro de la canción el próximo año", se lee.
Natalia agradeció profundamente la comprensión y el apoyo del público en esta etapa tan llena de luz.
Las nuevas fechas en Estados Unidos y Canadá:
2026
10 abril – Brooklyn, NY – BAM Howard Gilman Opera House
11 abril – Brooklyn, NY – BAM Howard Gilman Opera House
14 abril – North Bethesda, MD – Strathmore
15 abril – North Bethesda, MD – Strathmore
18 abril – Atlanta, GA – Tabernacle
19 abril – Atlanta, GA – Tabernacle
22 abril – Orlando, FL – Dr. Phillips Center for the Performing Arts
24 abril – Miami, FL – Adrienne Arsht Center
25 abril – Miami, FL – Adrienne Arsht Center
10 junio – Las Vegas, NV – The Smith Center
13 junio – San José, CA – San José Civic
14 junio – San José, CA – San José Civic
17 junio – Seattle, WA – Paramount Theatre
19 junio – Vancouver, BC – Chan Centre (NUEVO SHOW)
20 junio – Vancouver, BC – Chan Centre
23 junio – Portland, OR – Arlene Schnitzer Concert Hall
26 junio – Los Ángeles, CA – Dolby Theatre
27 junio – Los Ángeles, CA – Dolby Theatre.
