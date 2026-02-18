Lalo España preocupado por reembolso de boletos Enrollados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Lalo España muestra preocupación por aquellos fans que han recurrido a buscar su ayuda, a través de redes sociales, para que el dinero que invirtieron en los boletos de "Enrollados", show que no terminó por llevarse a cabo, les sea devuelto y, aunque él no puede hacer nada más allá que aconsejarlos, los ha impulsado a seguir insistiendo a la boletera a través de la que compraron sus pases.

Pese a que el actor y comediante siente que procedió de la manera correcta, al dirigirse a sus fans y alertarlos de que ya no sería parte del show, que traería a "Otro rollo" al foco contemporáneo, antes de que este se cancelara, en la actualidad, experimenta pesadumbre de atestiguar que las personas que pagaron un boleto aún no son reembolsadas.

En entrevista con "Venga la alegría", Lalo contó que han sido varios seguidores, quienes lo han contactado, tanto a él como a otros de sus compañeros, para plantearles la situación que enfrentan.

"Yo me siento tranquilo, pero me siento muy preocupado y hago un llamado, porque nos escriben en las redes sociales, mucha gente, no lo estoy inventando, ahí lo pueden ver en redes sociales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su mayor preocupación estriba en que ha visto como la empresa, que produciría "Enrollados", ha contestado a las peticiones con mensajes en que señala que los boletos no son reembolsables.

"Hay publicaciones de la compañía que les ha contestado 'estos boletos ya no son reembolsables' y, eso, me preocupa muchísimo", señaló.

De esta manera, el actor de "Vecinos" insta a sus fans a que recurran a las autoridades correspondientes para alzar una queja y su demanda sea abordada de forma satisfactoria, pues está cierto en que, aquellas personas que compraron boletos, se les debe de regresar el dinero invertido de forma íntegra.

"Yo los invito a que acudan a Profeco, o a quien sea, porque la compañía MUSICVIBE se comprometió en devolver las entradas y yo siento triste que nos escriban a nosotros, al elenco, en privado, de 'oigan apóyenos, nos contestaron que los boletos ya no son reembolsables', ¿por qué?, si los señores se comprometieron, queremos que el público sepa que si ellos se comprometieron, ustedes deben exigir, exigir que se les regresen las entradas, por favor", ahondó.

España, además, mostró gran decepción por el manejo de este proyecto pues cree que, de organizarse de la manera correcta, el show sí habría prosperado.

"Me decepcionó que no se manejó como debió de haberse manejado, no se respetaron las fechas, la publicidad, todo, todo... y que estuvieran tan desorbitantemente caro los precios de los boletos, me decepcionaron muchas cosas".

Finalmente, descartó que, a raíz de lo sucedido, haya ocurrido una fractura entre la amistad y buena relación que sostiene con sus excompañeros de "Otro rollo".

"Con mis compañeros no hubo nada malo, yo estoy súper bien con todo el mundo, yo me la llevo muy bien con todos y cada uno, no tengo ningún problema, yo no he roto con nadie, yo aquí estoy", aclaró.