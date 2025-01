Lanzan adelanto de bioserie de Roberto Gómez Bolaños

"Fue sin querer queriendo" es una de las frases más icónicas de El Chavo del 8, personajes que lanzara a su creador, Roberto Gómez Bolaños, a la fama y el éxito mundial; por ello, no es casualidad que ahora, esta misma frase, sea el nombre de la serie que narrará la vida del comediante.

Hace unas horas y a través de las redes sociales, Grupo Chesprito lanzó el primer adelantó de esta producción, la cual se anunció en mayo del 2023. En un breve video revelaron que llevará por título: "Chespirito: sin querer queriendo", así como algunos de los actores que forman parte del elenco.

En las imágenes nos transportan a un Televisa de los años 70, justo cuando el programa "El Chavo del 8" fue lanzado al aire.

El trailer inicia con lo que parece ser un ejecutivo llamado al camerino de La Chilindrina, El profesor Jirafales y Ñoño para salir a escena: "20 minutos", dice el hombre mientras toca la puerta. Posteriormente Doña Florinda (Bárbara Islas) sale al pasillo para comentar sobre una decaída de ánimo de Roberto (Pablo Cruz-Guerrero)

En el trayecto también nos muestra el primer vistazo de Andrea Noli como Angelines Fernández, mejor conocida como la entrañable "Bruja del 71"; sin embargo, los personajes que no se revelaron fueron precisamente los que interpretaron Édgar Vivar, María Antonieta de las Nieves y el fallecido Rubén Aguirre.

El clip termina cuando el ejecutivo llega al camerino de Bolaños, se detiene un momento para pensar su próximo movimiento e interrumpe al actor mientras este se está maquillando frente al espejo. Escena que cortan antes de revelar al Chavo.

Como era de esperarse, el video generó varias reacciones entre los usuarios y los fans del legendario programa, quienes se dijeron sumamente emocionados por verla.

"¿Cuándo se estrena?", "A ese hombre y a su maravilloso equipo les debo mi infancia", "Qué emoción, ya quiero verla", "Se me lavaron los ojos de adentro pa' afuera", "Qué maravilla", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, no se ha revelado la fecha de estreno, lo que sí es un hecho es que podrá verse a través de la plataforma de Max.

Otros de los famosos confirmados son Eugenio Bartilotti, quien interpretará a Vivar; Miguel Islas (Ramón Valdés), Karina Gidi (Maria Antonieta), Arturo Barba (Rubén Aguirre) y Juan Lecanda, quien daría vida a Carlos Villagrán.