Lanzan corrido por Punch, mono bebé viral en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Un pequeño macaco ha logrado lo que pocas historias consiguen: enternecer a millones de personas en cuestión de días.

de, un, ha dado la vuelta al mundo tras hacerse, especialmente en TikTok, donde su imagen abrazando unha conmovido a usuarios de distintos países.-----Elque conmovió al mundo, de apenas siete meses, nació en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Sin embargo, fueen julio del año pasado por su madre, una situación que, aunque poco común, puede ocurrir en esta especie.De acuerdo con, portavoz del recinto, elpudo deberse a lay a las altas temperaturas registradas en ese periodo. Desde entonces, el pequeño fue criado por el personal del zoológico, quienes se encargaron de su alimentación y cuidados básicos.Lo que más ha llamado la atención del público es queno se separa de un, objeto que se ha convertido en su "". Las imágenes del macaco aferrado al muñeco han provocado una ola de reacciones, convirtiéndolo en un auténtico fenómenoCon el paso del tiempo, el bebé fue integrado a un grupo de primates, aunque el proceso de adaptación no fue sencillo. Durante varios días enfrentóy castigos por parte de ejemplares adultos antes de ser-----Lanzan "El Corrido del Mono" tras suEl impacto de lafue tal que incluso inspiró una canción. La agrupación, conocida por fusionar música tradicional con sonidos modernos y crear versiones en spanglish, lanzó "El Corrido del Mono".A través de su cuenta china, la banda compartió un clip en el que resumieron la vida del pequeño macaco: desde que fue rechazado al nacer hasta su integración con otros primates. El tema fue presentado como una laque "tocó el corazón de millones" y anunciaron su llegada aComo era de esperarse, la canción también se volvióen TikTok, donde los usuarios dejaron comentarios como:"Alguien que lo traduzca a japones, por favor""Arriba la punchiza!""Elbien chibeado escuchando este rolon""Mientras no hagan corridos para los narcos""Aquí los que somos seguidores del señor------¿Qué dice "El Corrido del Mono"?El mono llamadoAbrazado a suSule dio la vueltaAl mundo por ser tan dulce-Kun era su nombre allá en el JapónUn pequeño macaco que causó conmociónEl veinteséis de julio del año veinticincoLlegó al mundo en el zooSin saber su destinoPero su madre al verlo no lo quiso aceptarEn plena naturalez hubiera sido fatalLos encargados del parque lo tuvieron que criarCon alimento y cuidado difíciles de igualarPero le faltaba algo que nadie pudo suplirEl cariño de una madre que lo hiciera sentirEntonces le entregaron unespecialOra-mama le llamaronComo apoyo emocionalse aferró a élNo lo quiso soltarDormía entre sus brazosLo llevaba al caminarLas redes compartieron videos de la situaciónY millones miraron sude adaptaciónEn enero del veintiséis lo intentaron integrarPero entre los macacosLe costó encajarse quedaba solo, buscando una conexiónMientras el internet seguía su reacciónDespués llegaron videos que cambiaron la escenajugando tranquilo con su tropa y sin penaUn mono más grande lo abrazaba con calmaY otro le hacía piojito, señal de confianzaLas visitas al zoológico también se dispararonTras lade, que las redes mostraronY aquí termino el corrido, de este caso singularDe un pequeño macaco, que logró emocionar.