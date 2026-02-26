Revelan horarios del Vive Latino 2026

Faltan tan solo unos días para que la edición 2026 del Vive Latino arranque. Como cada año, el festival de rock más importante de México traerá importantes exponentes de la música nacional e internacional que, durante dos días (14 y 15 de marzo) harán vibrar los diferentes escenarios.

Este año, la cartelera incluye nombres como los de Enanitos Verdes, Juanes, Love of Lesbian, Lenny Kravitz, Fobia, The Mars Volta y, una de las bandas favoritas del público: Los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, con tantas y diferentes apuestas, la duda es ¿cómo quedarán los horarios?

Esta noche, los organizadores del evento por fin respondieron esta pregunta y dieron a conocer el programa completo por día. Aquí te dejamos el orden de aparición de tus bandas favoritas para que no te pierdas ninguna.

Horarios Vive Latino: sábado

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer día de actividades tendrá las actuaciones estelares de Lenny Kravitz y Maldita Vecindad; además de Enjambre, Moenia y Juanes.

Escenario Amazon:

-Margaritas podridas: 13:40 - 14:15

-Mc Davo: 14:55 - 15:35

-Carlos Sadness: 16:35 -17:15

-Juanes: 18:25 - 19:25

-John Fogerty: 20:35 - 21:35

-El gran combo de Puerto Rico: 23:05 - 00:05

-Moenia: 01:00 - 02:00

Escenario Telcel:

-Erin Memento: 13:40 - 14:15

-Marco Mares: 14:55 - 15:35

-Nacho Vegas: 16:35 -17:15

-White Lies: 18:25 -19: 25

-Cypress Hill: 20:35 - 21:35

-Trueno: 23:05 - 00:05

Carpa Little Ceasers:

-Planta Industrial – 14:20–15:00

-Alcalá Norte – 15:45–16:35

-Cuco – 17:20–18:20

-Airbag – 19:30–20:30

-Ke Personajes – 21:55–22:55

-Los Amigos Invisibles – 00:05–01:05

Carpa Intolerante:

-Los Pram – 15:00–15:40

-Los Viejos – 16:35–17:15

-Madreperla – 18:25–19:25

-Chetes – 20:35–21:35

-Los Látigos – 23:00–00:00

-Ladrones – 01:05–02:00

Escenario Amazon Music:

-Orqueska – 14:15–14:55

-Enanitos Verdes – 15:45–16:35

-Love of Lesbian – 17:25–18:25

-Enjambre – 19:30–20:30

-Lenny Kravitz – 21:40–23:00

-Maldita Vecindad – 00:05–01:05

Horarios Vive Latino: domingo

Carpa Little Ceasars:

-Reyna Tropical: 14:20 -15:00

-Rigoberta Bandini: 15:45 - 16:35

-Conociendo Rusia: 17:25 - 18:25

-Liran' Roll: 19:30 - 20:30

-Tom Morello: 21:50 - 22:50

-Avatar: 00:05 - 01:05

Carpa Intolerante:

-Filtro: 13:45 - 14:20

-Beta: 15:00 - 15:45

-Dubioza Kolektiv: 16:35 - 17:20

-Monobloc: 18:30 - 19:20

-Hello Seahorse!: 20:35 - 21:40

-Meridian Brothers: 23:05 - 00:00

Escenario Amazon:

-Kevis &Mayky: 13:40 - 14:15

-Percance: 14:55 -15:35

-Santa Sabina: 16:35 - 17:15

-Esteman & Daniella Spalla: 18:25 - 19:25

-Illya Kuryaki and The Valderramas: 20:35 - 21:40

-The Smahing Pumpkins: 23:05 - 00:05

-Banda Machos: 01:00 - 02:05

Escenario Amazon Music:

-Triciclo Circus Band:14:15 - 14:55

-Dread Mar: 15:45 - 16:35

-Música para mandar a volar vol.2: 17:25 - 18:25

-Fobia: 19:30