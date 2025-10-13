logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Lenny Kravitz encabeza el cartel del Vive Latino 2026

El festival contará con más de 58 artistas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Por El Universal

Octubre 13, 2025 08:48 p.m.
A
Lenny Kravitz encabeza el cartel del Vive Latino 2026

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El Vive Latino 2026 se acerca cada día más y por eso este lunes se reveló el cartel oficial, donde artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings y Moby, Trueno, entre otros, confirman sus presentaciones.

Fans de la música podrán disfrutar de una edición más de este festival que se realizará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y donde podrán disfrutar más de 58 artistas.

Esta edición del festival de música se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026. Hasta el momento los artistas y grupos confirmados son:

Airbag

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniella Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

IIIya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke personajes

Juanes

Ladrones

Jhon Fogerty

Lenny Kravitz

Liran' Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby

Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska

Percance

Rich Mafia

Santa Sabina

The Smashig Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

De acuerdo con Ocesa la preventa Banamex para adquirir los boletos de Primera Fase en el Vive Latino será el próximo martes 17 de octubre a las 2:00 de la tarde.

Esta edición promete traer el regreso de grandes artistas del rock n' roll como Jhon Forgety, quien estuvo presente el pasado 30 de septiembre en el Auditorio Nacional celebrando 70 años de carrera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lenny Kravitz encabeza el cartel del Vive Latino 2026
Lenny Kravitz encabeza el cartel del Vive Latino 2026

Lenny Kravitz encabeza el cartel del Vive Latino 2026

SLP

El Universal

El festival contará con más de 58 artistas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Cazzu se presenta en el Auditorio Nacional con Latinaje en vivo
Cazzu se presenta en el Auditorio Nacional con Latinaje en vivo

Cazzu se presenta en el Auditorio Nacional con Latinaje en vivo

SLP

El Universal

La cantante argentina Cazzu llega al Auditorio Nacional con su gira Latinaje en vivo. ¡No te lo pierdas!

Korn regresa a México; fecha, boletos para su concierto
Korn regresa a México; fecha, boletos para su concierto

Korn regresa a México; fecha, boletos para su concierto

SLP

El Universal

La banda de metal Korn regresa a México con un concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 19 de mayo de 2026, ¡no te lo pierdas!

Natalie Portman reacciona al acuerdo de paz en Gaza
Natalie Portman reacciona al acuerdo de paz en Gaza

Natalie Portman reacciona al acuerdo de paz en Gaza

SLP

El Universal

Natalie Portman comparte su opinión sobre el histórico acuerdo en Medio Oriente