Lenny Kravitz encabeza el cartel del Vive Latino 2026
El festival contará con más de 58 artistas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El Vive Latino 2026 se acerca cada día más y por eso este lunes se reveló el cartel oficial, donde artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings y Moby, Trueno, entre otros, confirman sus presentaciones.
Fans de la música podrán disfrutar de una edición más de este festival que se realizará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y donde podrán disfrutar más de 58 artistas.
Esta edición del festival de música se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026. Hasta el momento los artistas y grupos confirmados son:
Airbag
Alalá Norte
Allison
Avatar
Banda Machos
Beta
Carlos Sadness
Chetes
Conociendo Rusia
Cuco
Cypress Hill
Esteman & Daniella Spalla
Dubioza Kolektiv
Dread Mar
El Gran Combo de Puerto Rico
Enanitos Verdes
Erin Memento
Enjambre
Filtro
Fobia
Hello Seahorse!
IIIya Kuryaki and The Valderramas
Hermanos Gutiérrez
Ke personajes
Juanes
Ladrones
Jhon Fogerty
Lenny Kravitz
Liran' Roll
Los Amigos Invisibles
Los Fabulosos Cadillacs
Los Látigos
Los Pream
Los Viejos
Love of Lesbian
Madre Perla
Malcriada
Maldita Vecindad
Marco Mares
Margaritas Podridas
Mc Davo
Meridian Brothers
Moenia
Monobloc
Moby
Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2
Nacho Vegas
Nafta
Orqueska
Percance
Rich Mafia
Santa Sabina
The Smashig Pumpkins
Tom Morello
The Mars Volta
Triciclo Circus Band
Trueno
White Lies
De acuerdo con Ocesa la preventa Banamex para adquirir los boletos de Primera Fase en el Vive Latino será el próximo martes 17 de octubre a las 2:00 de la tarde.
Esta edición promete traer el regreso de grandes artistas del rock n' roll como Jhon Forgety, quien estuvo presente el pasado 30 de septiembre en el Auditorio Nacional celebrando 70 años de carrera.
