Nuevo uniforme de porteros en homenaje a Jorge Campos

El legendario portero mexicano Jorge Campos inspira el diseño del nuevo uniforme de porteros de México de cara al Mundial

Por El Universal

Octubre 13, 2025 08:45 p.m.
A
Nuevo uniforme de porteros en homenaje a Jorge Campos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, dejando para los aficionados de todo el mundo muchos detalles.

Con varias selecciones ya calificadas, las grandes marcas han comenzado a planear la indumentaria que utilizarán las estrellas, generando gran expectativa por las piezas que usará el Tricolor.

En esa lista de sorpresas destacó una recién filtrada en redes sociales, la cual haría un guiño muy especial a Jorge Campos, legendario portero mexicano, quien sería la inspiración para el uniforme de porteros de México en la justa de la FIFA.

Mediante el sitio Opaleak, experto en jerseys de selecciones nacionales y clubes, se filtró el nuevo conjunto para los arqueros aztecas, el cual de inmediato se volvió viral y generó comentarios de todo tipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con un color rosa mexicano tipo fluorescente, así como unos "eslabones" en tono violeta y unos cuadros en amarillo con naranja, el uniforme hizo recordar a Campos, quien en varias ocasiones utilizó un diseño similar.

SLP

El Universal

El legendario portero mexicano Jorge Campos inspira el diseño del nuevo uniforme de porteros de México de cara al Mundial

