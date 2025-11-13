Linkin Park rendirá homenaje a Chester Bennington en el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Linkin Park, una de las bandas de rock más queridas por el público mexicano, rendirá durante el Corona Capital 2025 una especie de homenaje silencioso a su vocalista Chester Bennington, quien murió el 20 de julio de 2017; eso sí, una canción en específico no podrá entrar en el repertorio de la banda.

El amor a la agrupación, por parte de los fans mexicanos, se constató con su regreso tras varios años de inactividad después del fallecimiento de Chester Bennington.

Mike Shinoda, tecladista de la banda, señaló hace unos días que la canción "One more ligh" ha quedado fuera de las presentaciones en vivo de la agrupación que ahora tiene como voz principal a Emily Armstrong.

"Después de la muerte de Chester, el mundo decidió que se trataba de él (la canción). Así que es demasiado triste para interpretarla", dijo, además, expresó que el cantarla sería muy difícil, pues, tendrían al público llorando la mitad del concierto.

Chester perdió la vida hace ocho años, cuando esa canción tituló su último disco, "One Mor Light".

Sin embargo, no todo es tristeza con Armstrong, Shinoda y compañía, pues, de nueva cuenta tienen algo especial para consentir a sus seguidores mexicanos durante su visita al país, tal como sucedió en febrero cuando regalaron tamales.

Linkin Park regalará tortas, ¿Cuándo y dónde conseguirlas?

Likin Park anunció mediante sus redes sociales que, durante su visita al país con motivo del Corona Capital, regalarán tortas a sus seguidores, tal como lo hicieron con tamales hace nos meses y conseguirlas es muy sencillo.

El Mercado Colima (Colima 395), en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, es el lugar al que debes ir entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche si quieres uno de estos antojitos, pero ojo, las que regalará la banda son solamente las primeras 50 que se pidan tanto el 13 como el 14 de noviembre, únicos días en que su negocio, "Tortas Los Linkin" abrirá sus puertas, con este menú:

HEAVY IS THE CROWN: Pierna horneada, milanesa, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

EMPTINESS MACHINE: Pierna horneada, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

CUT THE BRIDGE: Milanesa, queso Oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

OVERFLOW (VEGANA): Hongos, cebolla, frijol, jitomate y aguacate. (También puedes pedirla con queso).