Los cuatro finalistas de "La casa de los famosos México"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Después de 10 semanas, este domingo por fin se conocerá el nombre del ganador de la primera temporada de "La casa de los famosos México" que inició transmisiones el 4 de junio y que entregará como premio al triunfador cuatro millones de pesos.

Por este motivo te presentamos los perfiles de los cuatro finalistas de este reality show producido por Rosa María Noguerón, quienes son parte del 'team infierno' y que han mostrado su fortaleza en la competencia, así como las ganas de llevarse el primer lugar.

Wendy Guevara

La influencer Wendy Guevara es una celebridad de internet, cuya fama inició en el 2017 cuando subió a un video junto con su amiga Paola Suárez en donde supuestamente estaban perdidas en un cerro.

Este clip fue muy divertido para millones de cibernautas, en donde el par de amigas gritaban "¡estamos perdidas, perdidas, perdidas!", lo cual se viralizó por internet y las hizo ganadoras de un premio MTV MIAW (Millennial Awards) de aquel año, a donde acudieron a la gala, pasaron por la alfombra y realizaban sus primeras entrevistas.

Tras este boom, Wendy subió más contenido a su canal de YouTube en donde contaba las situaciones cotidianas de su vida, que causaban interés en sus fans, por la manera tan natural y divertida de expresarse ante las cámaras.

Guevara debutó en la televisión en la telenovela de Televisa "Doña Flor y sus dos maridos" en el año 2019, como parte del grupo de influencers de "Las perdidas" a la cual después se les unió Kimberly "La más preciosa".

Poco a poco su carrera en el espectáculo se le fue abriendo más puertas, en el 2022 Wendy y sus dos amigas participaron en el programa "La saga" de Adela Micha, mientras que actualmente el público la puede ver en la bioserie de Gloria Trevi "Ellas soy yo", que recién se acaba de estrenar por ViX.

Su trayectoria no se limita al internet, ni a la televisión, también ha incursionado en la música teniendo canciones como "Hey perra", "Hasta que salga el sol", "Putssy", entre otras. Hasta el momento sigue soltera; sin embargo, cuenta con una amistad muy estrecha con el venezolano Marlon Colmenarez a quien ha dicho que lo quiere mucho y los fans la han relacionado con él.

El productor Juan Osorio ya le prometió un papel en su próxima telenovela, mientras que la realizadora Rosa María Noguerón expresó que le gustaría incluirla en la segunda temporada del sitcom "El príncipe del barrio", de acuerdo lo que expresaron ambos a EL UNIVERSAL.

Sergio Mayer

Una de las celebridades con más experiencia en el medio artístico es Sergio Mayer, quien ha trabajado tanto en la actuación, como en la política, música y en el modelaje, así como en la producción y activismo.

Es pareja de la actriz Issabela Camil y sus hijos son: Sergio Mayer Mori y Antonia Mayer Camil; durante su estancia en "La casa de los famosos México" ha mostrado ser muy estratega, con personalidad firme y como un líder dentro del encierro.

Fue en 1986 cuando inició su carrera artística con el grupo musical Garibaldi, mientras que en la pantalla chica ha estado en telenovelas como "La fea más bella", "Abismo de pasión", "Qué bonito amor", entre otros.

Ha sido parte de campañas para defender a animales, así como a los niños a través de fundaciones y en el Senado de la República; en el 2015 recibió el reconocimiento Elite, de la Global Quality Foundation.

Mientras que en el 2018 fue diputado por la coalición Juntos haremos historia, liderado por el partido Morena; aunque en el 2021 perdió la reelección a la que aspiraba.

Antes de andar con Camil, vivió un romance con Bárbara Mori, con quien tuvo a su hijo Sergio; en la TV también ha hecho comedia en el programa "El príncipe del barrio" y en "Vecinos".

Poncho de Nigris

Actor, presentador e influencer regiomontano quien saltó a la fama en el año 2003 durante la segunda temporada del reality "Big Brother" en la versión de desconocidos, que en ese entonces conducía Adela Micha.

En ese programa el artista se desenvolvió a sus anchas, siendo irreverente, de los primeros en participar en las fiestas y polémicas que había en ese show, prácticamente igual que como es "La casa de los famosos" en donde los participantes vivían en una casa y todo el público veía todo lo que hacían y votaban por su favorito.

El originario de Monterrey, Nuevo León ha participado en otros realities como "¿Quién es la máscara?" de Televisa, siendo el personaje de monstruo, además muy recientemente fue parte del cast de la tercera temporada de "MasterChef Celebrity" en donde fue eliminado por entregar unos huevos revueltos.

Toda esta experiencia, ha dicho De Nigris, que le han dado tablas para ser uno de los participantes más competentes en "La casa de los famosos México".

No todo en su vida ha sido color de rosa, pues uno de los momentos más difíciles fue el fallecimiento de su hermano Antonio De Nigris por un paro cardiaco, quien se dedicaba al futbol, al igual que su otro hermano menor, Aldo.

Poncho ha sido un personaje polémico incluso en la vida real como por ejemplo cuando hizo disparos al aire en su cumpleaños 47, hasta una supuesta relación con Irma Serrano, de quien dijo todavía que había heredado un patrimonio importante tras el fallecimiento de la actriz, en este 2023, aunque después aclaró que sólo tenían una relación de amistad.

Hoy, el también cantante tiene nuevamente la oportunidad de ganar un reality de encierro, experiencia con la que se retiraría en su carrera de este tipo de proyectos, mencionó.

Nicola Porcella

El exfutbolista nacido en Perú, Nicola Porcella logró ganarse el cariño del público por su sencillez y sus ganas de divertirse, así como hermandad con sus compañeros de "La casa de los famosos México", quien ha tenido trayectoria en la televisión y en el deporte.

Aunque ya había participado en algunos programas de telerrealidad, para algunos fans del programa todavía no era una cara tan conocida al principio del programa, pero con su carisma y espontaneidad ha hecho ganarse muchos admiradores.

Su carrera la comenzó como modelo en el año 2011, después en estuvo en programas como "Canta si puedes" y "Esto es guerra", en el canal América Televisión en su natal Perú, pero que después fue replicado en México bajo el nombre de "Guerreros" en el 2020, show de competencias físicas en el que también fue parte del elenco.

En su currículum también se encuentra el reality deportivo "Reto 4 elementos" en la edición 2022, así como una participación especial de "Minuto para ganar VIP" y en programas de radio.

Pero su popularidad fue en ascenso al estar en "La casa de los famosos México" en donde llegó a estar nominado una vez, además de que fue el que ganó el ticket dorado para llegar directo a la final.

También ha actuado en telenovelas como "Así es la vida", "Vacaciones en Grecia", "Al fondo hay sitio", "Te volveré a encontrar", en su país de origen, en el terreno personal cuenta con un hijo llamado Adriano, cuya madre es Francesca Lazo y dentro del actual reality en donde sigue se declaró pansexual.