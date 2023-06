Los detalles de la gira de Ricky Martín por México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles el nombre de Ricky Martin se convirtió en tendencia en las redes sociales, pero esta vez no está relacionado con los problemas legales que enfrenta el cantante tras la denuncia que su sobrino hizo en su contra por presunto abuso; sino por su regreso a los escenarios mexicanos.

El intérprete de "María" y "La vida loca",volverá a pisar tierras aztecas con una extensa gira que arrancará el próximo mes de septiembre.

Solo que este tour es muy especial, y es que a diferencia de otros, esta será la primera vez que el boricua no haga uso de todos los ritmos a los que tiene acostumbrados a sus fans, pues como lo indica el nombre estos espectáculos serán en sinfónico.

Ricky hizo el anuncio oficial a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se dijo sumamente emocionado por este gran reto en su carrera: "México. Muy emocionado de anunciar que regreso con mi concierto Sinfónico, acompañado de la Orquesta Sinfónica Camerata Metropolitana. ¡Nos vemos muy pronto!", escribió junto a un video en el que da los pormenores de sus conciertos.

Hasta el momento, la gira comprende únicamente cuatro conciertos:

16 de septiembre - Cancún

20 de septiembre - CDMX

27 de septiembre - Guadalajara

29 de septiembre - Monterrey

Aunque en la publicación de Martin no se revelaron ni las fechas ni los costos de las entradas, la plataforma Fun Ticket reveló que será la empresa encargada de la venta de los boletos.

Además, explicó que se abrirán, únicamente, dos fechas para preventa de absolutamente todos los conciertos y se realizará los próximos 26 y 27 de junio, a partir de las 11:00 horas; pero como ya es costumbre ésta será exclusiva, en este caso para los tarjetahabientes Banorte. Mientas que la venta general será un día después, es decir, el 28 de junio.