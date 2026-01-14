´LOS DOMINGOS´, FAVORITA PARA LOS PREMIOS GOYA
´Los domingos´, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y ´Sirat´, de Oliver Laxe, con 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero. ´Maspalomas´, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y ´La cena´ de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como desvelaron e3ste martes la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los GOya, en un acto celebrado en la sede de la Academia del Cine.
Junto a ´Sorda´, de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua, OLiver Laxe, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; Carla Simón,por ´Romería´ y Albert Serra, por ´Tardes de soledad´.
