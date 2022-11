Los horarios oficiales para el Corona Capital 2022

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- A ocho días de que se lleve a cabo el festival de Corona Capital 2022, en redes sociales se publicaron los horarios completos de las presentaciones de los cantantes y bandas.

Por medio de Twitter, el usuario @CoronaRifadaMx compartió el anunció de los horarios del día viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre.

En la primera imagen se observa que entre las presentaciones estelares se encuentra My Chemical Romance en el escenario "Corona" de 11:30 PM a 01:00 AM; mientras que la cantante Charli XCX se presentará de 11:00 PM a 12:00 AM.

En la segunda imagen comandan los Artics Monkeys, quienes estarán presentándose en el escenario "Corona" de 10:30 PM a 12:00 AM, mientras que, minutos antes, se presentará Paramore en el escenario "Vans" de 9:10 PM a 10:30 PM.

Finalmente, en la tercera imagen se aprecia que la cantante Miley Cirus estará en el escenario "Corona" de 10:00 PM a 12:00 AM; asimismo, Lil Nas X dará su show de 9:20 PM a 10:20 PM en el escenario "Vans".

