Los mejores papeles de Jack Nicholson en su cumpleaños 86

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Una de las eminencias de la actuación lleva el nombre de Jack Nicholson y sus doce nominaciones a los premios Oscar y sus tres estatuillas doradas lo respaldan. Él es, junto con un selecto grupo de histriones, puede considerarse miembro de la realeza hollywoodense que ha logrado consolidar su carrera y que este 22 de abril está de manteles largos pues cumple 86 años de vida.

John Joseph Nicholson nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 22 de abril de 1937. Su imponente mirada e inigualable personalidad le valieron desde muy joven el reconocimiento de los directores que vieron en él a un histrión que dejaría huella en cualquier proyecto donde participase.

Ya sea comedia, drama o acción, Nicholson ha logrado hacer que sus personajes sean recordados, amados y temidos. Todo al mismo tiempo.

Para celebrar la trayectoria de este actor estadounidense, hacemos un recuento de los mejores personajes que le han valido múltiples premios.

1. Jack Torrance en "El resplandor" (1980)

Nadie puede olvidar a este escritor frustrado que busca vencer el bloqueo que lo aqueja y para ello se va, junto con su familia, a cuidar un hotel en Colorado. La escena donde atraviesa la puerta con un hacha es sin lugar a dudas una de las más impactantes dentro de su carrera.

2. Randle P. McMurphy en "Atrapado sin salida" (1975)

Un hombre que, en lugar de ir a la cárcel convence a la justicia de enviarlo a un hospital psiquiátrico, se topa con una enfermera que le hará ver su verdadera suerte. Gracias a este papel, Nicholson consiguió su primer Oscar como mejor actor.

3. Melvin Udall en "Mejor imposible" (1997)

La historia se desarrolla en un edificio en donde vive un escritor con trastorno obsesivo-compulsivo que tiene a un vecino con el que no se lleva bien. La historia con tintes de comedia resulta maravillosa pues habla del amor incondicional, la amistad y el poder de adaptación al cambio. Le valió su segundo Oscar en la categoría de mejor actor.

4. El Guasón en "Batman" (1989)

La versión de Tim Burton sobre "El caballero de la noche" logró imprimirle un toque muy particular, lleno de colores y otros rasgos grotescos y la versión del "Joker" de Jack Nicholson no podría quedarse atrás. Si bien es una interpretación más caricaturesca y menos oscura que sus predecesoras, durante muchos años se consolidó como la mejor interpretación de este personaje de DC.

5. Edward Core en "Antes de partir" (2007)

Don hombres enfermos terminales se conocen en la habitación de un hospital y, aunque aparentemente no tienen nada en común, logran consolidar una amistad y hacen un último viaje para disfrutar de los placeres de la vida. Simplemente, conmovedora.

6. Daryl Van Home en "Las brujas de Eastwick" (1987)

El elenco fue espectacular pues reunió a las mujeres más bellas de la época. Un trío de mujeres divorciadas con poderes mágicos decide convocar al mismísimo diablo quien es seductor y que las hará ver su suerte. Es una comedia en toda la extensión de la palabra.

7. Garrett Breedlove en "La fuerza del cariño" (1983)

Si bien la historia principal es sobre la relación de una madre con su hija y todo lo que está dispuesta a hacer por ella, el papel de Nicholson resulta adorable al convertirse en un apoyo luego de una tragedia. La cinta le valió un Oscar, pero como mejor actor de reparto.