"Los Simpson: La película" confirma nueva fecha de estreno

Después de más de 18 años de espera, los fans de "Los Simpson: La película" por fin verán la segunda parte próximamente, y ahora 20th Century Studios, estudio propiedad de The Walt Disney Company, hará realidad ese sueño. Aunque originalmente estaba programada para estrenarse el 23 de julio de 2027, la productora decidió modificar el calendario.

Desde 1987, la familia amarilla creada por Matt Groening se convirtió en un ícono de la cultura pop. Desde entonces, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie han protagonizado miles de desventuras, acumulando más de 798 episodios y más de 37 temporadas.

La nueva fecha de estreno de la secuela de "Los Simpson: La película" quedó fijada para el 3 de septiembre de 2027, es decir, dos meses después de lo previsto. El anuncio llegó acompañado de un dibujo de Homero con una bandera clavada en el pie, realizado por el propio Groening.

¿De qué trataba la primera película de "Los Simpson"?

En 2007, "Los Simpson" era uno de los programas más populares de la televisión abierta en el Canal 7, por lo que su llegada a los cines era inminente. Ese verano finalmente se estrenó la esperada cinta animada.

"Los Simpson: La película" sigue a Homero después de que contamina el lago de Springfield con los desechos de su nueva mascota, lo que provoca que el gobierno coloque una enorme cúpula sobre la ciudad para evitar un desastre mayor.

La familia Simpson se convierte en el enemigo público número uno, y deberán asumir la responsabilidad de revertir el daño ambiental provocado por Homero. La película también incluye múltiples referencias y homenajes a cintas como:

· "El Padrino"

· "Titanic"

· "Apocalipsis ahora"

· "E.T."

· "Star Wars"

La cinta animada destacó por su humor, su trama disparatada y su historia única que obligó a la familia a unirse para salvar Springfield. La cinta se convirtió en un éxito global, recaudando más de 534 millones de dólares en taquilla mundial.

Hasta el momento se conocen pocos detalles acerca de la "Los Simpsons: La película". Sin embargo, la presencia de su creador sí ha sido confirmada, así como la fecha de estreno que coincidirá con el 40 aniversario de la serie de televisión.