Sismo de 7.6 grados en Japón activa alerta de tsunami

TOKIO, Japón., diciembre 8 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un terremoto de magnitud 7,6 se registró a unos 80 kilómetros de la costa de Japón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras que el sistema de monitoreo estadounidense emitió una alerta de tsunami. Según la Agencia Meteorológica de Japón, se espera que un tsunami alcance la costa central del Pacífico de Hokkaido, la costa pacífica de la prefectura de Aomori y la prefectura de Iwate, con olas de 3 metros de altura. Así lo informó la agencia de noticias "Kyodo".

Las autoridades locales de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate, en la zona norte del archipiélago, afectadas por el terremoto, han instado a los residentes a evacuar a pesar de la madrugada y las temperaturas bajo cero. Debido al sismo, los servicios de trenes bala Shinkansen se han suspendido en toda la costa noreste, mientras que no se han reportado anomalías en las centrales nucleares de Fukushima, Higashidori ni Onagawa. El temblor también se sintió en la capital, Tokio, a más de 700 kilómetros de la prefectura de Aomori.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, se registró un tsunami con olas de 40 centímetros en Urakawa, Hokkaido. Según informa la agencia de noticias "Kyodo".