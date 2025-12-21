Los últimos invitados a "Casita" de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- la noche de ayer sábado 20 de diciembre, Bad Bunny ofreció el séptimo de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros y, como ya es costumbre, recibió a una serie de personalidades famosas, entre ellas, Eiza González, Luis Gerardo Méndez y, de nueva cuenta, a Diego Boneta, quien ya había estado presente en el show que ofreció el 11 de diciembre.

La estancia del puertorriqueño, en nuestra ciudad, ha causado sensación, pues -en la actualidad- se trata de uno de los artistas con mayor reconocimiento, a nivel global. Aunado a esto, la incógnita con respecto a qué famosos lo acompañarán en "la Casita" ha generado que, cada uno de sus conciertos, dé de qué hablar.

La denominada "Casita" es una zona, ubicada en una parte del escenario, desde donde figuras conocidas presencian el show y, durante una parte de este, el cantante boricua aparece dentro de ella para interactuar, por unos instantes, con sus invitados.

Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre de pila del músico- ha sorprendido con las y los famosos que lo han acompañado en sus conciertos en la CDMX, con la presencia de figuras como Salma Hayek, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Ana de la Reguera, Yeri Mua, Cassandra Sánchez Navaro, Yalitza Aparicio, Juanpa Zurita, y Luisito Comunica, por mencionar algunos.

Y, anoche, no fue la excepción pues Eiza González, que originalmente reside en California (EU), fue captada bailando en "la Casita".

La actriz -además- fue retratada junto a sus colegas, los actores Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta, este último, se ha convertido en uno de los invitados de Bad Bunny que asitió a más de uno de sus conciertos pues, el actor mexicano ya había presenciado -junto a su novia Renata Notni- el recital del pasado 11 de diciembre.

Y, aunque por los videos que ya circulan en redes, los tres lucen muy divertidos, bailando y coreando las canciones de "el Conejo malo", ninguno de ellos ha compartido videos propios de su experiencia en el "DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour".

Hoy, domingo 21 de diciembre, el cantante ofrecerá su último concierto en nuestro país, con él, se completa un ciclo de ocho fechas, las que tuvieron lugar los días 10, 11, 12, 15, 16, 19 y 20 de diciembre.