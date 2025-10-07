Louis Tomlinson se abre sobre la muerte de Liam Payne

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Durante casi un año, Louis Tomlinson guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque ninguna parecía suficiente para hablar de Liam Payne.

Ahora, a punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de su amigo, el cantante británico abrió su corazón y, en entrevista para "Rolling Stone UK", contó cómo ha aprendido a vivir con esa ausencia.

"Fue realmente imposible para mí afrontar la pérdida de Liam", confesó. "Ingenuamente pensé que, como ya estoy bastante familiarizado con el duelo, podría suavizar el golpe. Eso fue súper ingenuo. Nunca había perdido a un amigo", agregó.

El cantante reconoció que la noticia lo tomó completamente desprevenido y que, a pesar del tiempo, los recuerdos siguen presentes, especialmente en fechas importantes, como las celebraciones por la creación de One Direction.

"Todavía siento en mi cabeza que es injusto y frustrante que ya no esté con nosotros. Me hizo aflorar esos sentimientos, aunque de todas formas sigo viviendo con ellos", compartió.

Más allá del dolor, Tomlinson quiso centrarse en el apoyo que ha recibido por parte los fans, a quienes agradeció por mantener viva la memoria de su gran amigo.

"Los fans han sido increíbles. Ver cómo lo recuerdan y celebran su vida me da fuerza y me hace sentir que no estamos solos en esto".

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires Argentina. El artista cayó desde un tercer piso del hotel en el que se hospedada.

Los primeros reportes apuntaron a un fatal incidente, incluso un suicidio; sin embargo, las averiguaciones posteriores revelaron que Payne murió tras consumir una gran cantidad de alcohol y drogas.

La noticia conmocionó al mundo de la música y provocó una ola de homenajes en redes sociales y diversos escenarios, donde seguidores y colegas compartieron mensajes de afecto y despedida; incluyendo a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y el propio Tomlinson, con quienes compartió gran parte de su vida.

"Aprendí que el duelo no es algo que desaparece con el tiempo. Lo llevas contigo y aprendes a vivir con él. Liam me enseñó mucho incluso después de haberse ido", finalizó Louis.