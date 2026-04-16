Lucero sonroja a Mijares en concierto por 40 años de carrera

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- No todas las historias de amor terminan mal, entre dimes y diretes, denuncias o descalificaciones, la de

, quienes estuvieron casados durante 14 años, concluyó

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, y tras estar separados desde hace 15 años, la cantante sonrojó a su ex con un discurso sobre laque siente por él.El momento ocurrió durante el segundodeen el, con el quecelebró, y lo hizo acompañado de amigos en el escenario, entre ellos de su exesposa y madre de sus hijos,El primer concierto fue muy emotivo porque, la hija menor de la expareja apareció de sorpresa sobre el escenario paray cantar con su padre, quienEn este segundo show, Yuri, Emmanuel y Daniela Romo acompañaron aa cantar, pero fuequien más emocionó a lasque gritaron de emoción cuando el cantante de 68 años, con quien dijo, ha hecho muchas cosas, entre ellas, dos hijos."Hicimos cosas juntos,", dijo.apareció con una gran sonrisa saludando al público, pero en vez de comenzar a cantar el tema "", se detuvo,el, el ser humano, y elque es."Quiero pedir su permiso, porque él no me da permiso de hablar, pero sí tengo que decir que estoy muydelque eres, del hombre que eres, elque eres para nuestros hijos y me alegra profundamente celebrar tus", expresó.El discurso defue interrumpido por elde "" que se dejó escuchar en el, por lo que la cantantediciendo que ya lo había besado antes, hace tiempo."Es que ya nos dimos unos hace tiempo..."y reiteró sus, sonrojando a, quien se quedó en silencio contemplándola y escuchando la ovación del público.mencionó que aunque muchos no lo entiendan, ellos han funcionado perfectamente como"Quierolo que eres como, como persona, y repito, comode nuestros hijos, creo que hemos podido construir unaque tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros".Finalmente,le reiteró suy confesó que estaba muypor ver el cariño ydel público hacia, y agradeció que la haya invitado a cantar juntos."Te admiro profundamente, te quiero muchísimo, y estoy muyde ver a tu público entregándote el corazón, eres muy grande y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a cantar contigo esta noche como lo hiciste con tus demás amigos que te queremos y admiramos tanto, que sean 40 años más, Manuel, así que tienes un compromiso con todos nosotros de cumplir más tiempo".fue interrumpida por unde, quien lucía emocionado por las palabras de amor de la cantante, a quien tomó de la mano mientras cantaban su icónica canción "".