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Lucero sonroja a Mijares en concierto por 40 años de carrera

Lucero y Mijares demostraron una relación familiar funcional tras 15 años de separación.

Por El Universal

Abril 16, 2026 04:05 p.m.
A
Lucero sonroja a Mijares en concierto por 40 años de carrera

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- No todas las historias de amor terminan mal, entre dimes y diretes, denuncias o descalificaciones, la de

Lucero y Mijares
, quienes estuvieron casados durante 14 años, concluyó sin escándalo

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, y tras estar separados desde hace 15 años, la cantante sonrojó a su ex con un discurso sobre la admiración que siente por él.
El momento ocurrió durante el segundo concierto sinfónico de Mijares en el Auditorio Nacional, con el que Mijares celebró 40 años de carrera, y lo hizo acompañado de amigos en el escenario, entre ellos de su exesposa y madre de sus hijos, Lucero.
El primer concierto fue muy emotivo porque LuceroMijares, la hija menor de la expareja apareció de sorpresa sobre el escenario para felicitar y cantar con su padre, quien rompió en llanto.
En este segundo show, Yuri, Emmanuel y Daniela Romo acompañaron a Mijares a cantar, pero fue Lucero quien más emocionó a las 10 mil personas que gritaron de emoción cuando el cantante de 68 años presentó a Lucero, con quien dijo, ha hecho muchas cosas, entre ellas, dos hijos.
"Hicimos cosas juntos, dos hijos maravillosos", dijo.
Lucero apareció con una gran sonrisa saludando al público, pero en vez de comenzar a cantar el tema "El privilegio de amar", se detuvo, pidió la palabra y reconoció el artista, el ser humano, y el papá que es.
"Quiero pedir su permiso, porque él no me da permiso de hablar, pero sí tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, el papá que eres para nuestros hijos y me alegra profundamente celebrar tus 40 años de carrera", expresó.
El discurso de Lucero fue interrumpido por el grito de "¡beso, beso, beso!" que se dejó escuchar en el Auditorio Nacional, por lo que la cantante bromeó diciendo que ya lo había besado antes, hace tiempo.
"Es que ya nos dimos unos hace tiempo..."
Luceroretomó el discurso y reiteró sus felicitaciones, sonrojando a Mijares, quien se quedó en silencio contemplándola y escuchando la ovación del público.
Lucero mencionó que aunque muchos no lo entiendan, ellos han funcionado perfectamente como familia.
"Quiero enaltecer lo que eres como artista, como persona, y repito, como papá de nuestros hijos, creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas".
Finalmente, Lucero le reiteró su admiración y confesó que estaba muy emocionada por ver el cariño y admiración del público hacia Mijares, y agradeció que la haya invitado a cantar juntos.
"Te admiro profundamente, te quiero muchísimo, y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón, eres muy grande y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a cantar contigo esta noche como lo hiciste con tus demás amigos que te queremos y admiramos tanto, que sean 40 años más, Manuel, así que tienes un compromiso con todos nosotros de cumplir más tiempo".
Lucero fue interrumpida por un beso en la mejilla de Mijares, quien lucía emocionado por las palabras de amor de la cantante, a quien tomó de la mano mientras cantaban su icónica canción "El privilegio de amar".

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