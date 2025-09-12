logo pulso
Luis Miguel y Paloma Cuevas: 3 años de amor

Luis Miguel demuestra su cariño a Paloma Cuevas en un festejo íntimo y especial

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 01:13 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luis Miguel y Paloma Cuevas, su novia, ya cumplieron tres años como pareja y todo indica que la relación va viento en popa, incluso y las versiones de una boda sigue rodeando al cantante mexicano y a la diseñadora española, quien cumplió 53 años y lo celebró rodeada de su familia y por supuesto que, consentida por "El Sol".

Este año Paloma prefirió celebrar en un exclusivo restaurante en España, y no en la intimidad de su hogar como había ocurrido anteriormente, de acuerdo con Europa Press, la diseñadora y el cantante llegaron en un auto, con vidrios polarizados, al Hotel Four Seasons -situado en el corazón de Madrid.

Su llegada fue por el parking para evitar a toda costa que se captara alguna fotografía; a la celebración también fueron invitados amigos de la familia, como el exfutbolista Raúl González, que en esta ocasión llegó sin su mujer Mamen Sanz, una de las mejores amigas de Paloma.

Luis Miguel consiente a Paloma Cuevas

Paloma Cuevas estuvo muy consentida por Luismi, quien lleva varias semanas en casa después de una ardua gira mundial que estuvo plagada de éxitos; Cuevas también contó con la compañía de sus dos hijas Paloma y Bianca, así como la presencia de sus padres Victoriano Valencia y Paloma Díaz.

En sus estados de Instagram, Paloma compartió la foto de un hermoso pastel, y agradeció las felicitaciones:

"Mil gracias por todas sus felicitaciones y cariño", se lee.

Paloma, exesposa del torero español Enrique Ponce, con quien estuvo casada por casi 25 años, también posteó una foto con botellas de tequilas, edición especial de su amado Luis Miguel, la publicación tenía de fondo el tema "México en la piel", interpretada por "El Sol".

SLP

El Universal

Luis Miguel demuestra su cariño a Paloma Cuevas en un festejo íntimo y especial

