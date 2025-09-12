Para quedarse en casa

Las plataformas de streaming traen esta semana una oferta variada de series y películas que vale la pena tener en el radar. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, superhéroes rebeldes y clásicos del cine, la agenda ofrece opciones para todos los gustos.

En Netflix, llega la segunda temporada de Beauty in Black, que sigue la rivalidad entre dos hermanas marcadas por secretos familiares y ambiciones ocultas, una trama que combina melodrama y suspenso. Ese mismo día también se estrena Diario de una chica experta en desastres del amor, una comedia romántica ligera en la que una joven tropieza una y otra vez en sus intentos de encontrar pareja, ideal para quienes buscan una historia optimista.

En Prime Video, se lanza Tribute, un documental que rinde homenaje a figuras influyentes de la cultura y el entretenimiento, una propuesta distinta para quienes prefieren historias reflexivas. Y para los seguidores del universo de The Boys, el 17 de septiembre regresa Gen V con su segunda temporada. La serie retoma la vida de los jóvenes superhéroes de la universidad Godolkin, entre corrupción, caos y dilemas morales, consolidándose como una de las apuestas más explosivas de la semana.

Por su parte, Apple TV+ estrena el 17 de septiembre la cuarta temporada de The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. La serie mantiene su mirada crítica sobre el mundo de las noticias televisivas y los juegos de poder en los medios, con tensiones políticas, dilemas éticos y relaciones personales al límite.

El cine también tiene su espacio con HBO Max, que el 17 de septiembre suma varios clásicos a su catálogo. Entre ellos destaca El Botín de los Valientes (Kelly’s Heroes, 1970), un relato bélico en tono satírico sobre un grupo de soldados que, durante la Segunda Guerra Mundial, planea un robo de oro tras las líneas enemigas. A la oferta se suma Duelo en la Alta Sierra (Ride the High Country, 1962), western dirigido por Sam Peckinpah que enfrenta a dos veteranos del Viejo Oeste en un último encargo que pone a prueba su honor. Además, el catálogo se enriquece con la llegada completa de la comedia Mike & Molly (seis temporadas), una sitcom que sigue la vida cotidiana de un policía y una maestra desde su primer encuentro hasta la vida matrimonial, con humor sobre el amor y las familias contemporáneas.

Con esta diversidad de estrenos, la semana ofrece un abanico atractivo para quienes buscan entretenimiento en casa.