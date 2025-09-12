logo pulso
PESO PLUMA Y KENIA OS IMPACTAN EN LA NYFW

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
PESO PLUMA Y KENIA OS ASISTIERON A LA RECEPCIÓN DE LA NEW YORK FASHION WEEK. EN LA MISMA, DESLUMBRARON CON ‘TOTAL BLACKS’ MUY ELEGANTES. ÉL LUCIÓ UN PANTALÓN DE VESTIR DE TIRO ALTO Y UNA CAMISA DE MANGAS LARGAS CON BOTONES BLANCOS Y CUELLO IMPONENTE. USÓ UN CINTURÓN FINO CON HEBILLA DORADA PARA COMPLEMENTAR SU TOTAL BLACK MINIMALISTA. ELLA, IMPACTÓ CON UN LOOK CON CORPIÑO CON DETALLE ESTILO PEPLUM, QUE PRESENTA UNA HILERA DE BOTONES EN EL MISMO TONO Y UN PLIEGUE EN EL ESCOTE STRAPLESS EN COLOR BLANCO, EL CUAL CREA UN CONTRASTE ELEGANTE Y CHIC.

