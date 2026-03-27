Manuel Mijares cautiva con concierto sinfónico en Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).-

demostró que es uno de los intérpretes más completos de México, cuando la noche de este jueves ofreció su

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en el, en el cual no sólo cantó temas pop, también se arriesgó con géneros como la trova y la, pero imprimiendo su estilo y peculiar voz.Faltaban diez minutos para las 21 horas y la, integrada por alrededor dey 10 coros, comenzó a afinar sus instrumentos mientras la luz del escenario se encendía; entonces se pudo apreciar elcon escalinatas y una plataforma redonda que dominaba la vista.Laestuvo compuesta por fragmentos de, por mencionar algunas, las cuales tomaron fuerza debido a losLa voz decomenzó a escucharse por el recinto, pero fue unos segundos después que surgió a la mitad de la plataforma gracias a un elevador, luciendo un elegantey a ritmo de, dio inicio con este, el cual fue grabado en video."Gracias, son muy amables. Estamos por cumplir losde que hicimos este sinfónico en Bellas Artes y decidimos iniciar unacon este concepto, que hoy llenó el. Es muy importante su apoyo para mí, en enero cumplimosgracias a ustedes, por eso espero que disfruten este concierto", dijo el cantante antes de continuar con el repertorio programado.fueron los temas que siguieron antes de que Mijares demostrara lo bien cuidada que tiene su voz, porque acompañado de los 10 coristas cantó"Nube azul".Después de esto vino unde suscomo "Poco a poco", "Tan sólo", "Me acordaré de ti", "Siempre" y "Que nada nos separe", temas que laspresentes identificaron de inmediato y cantaron a la par que él."Como saben llevamos diez años en el, algo que disfruto mucho porque es unaque nació en los ochenta cuando ese gran artista me invitó a cantar con él, por eso siempre incluyo uno de sus temas en mis conciertos", explicó Mijares antes de interpretar "Al final", éxito deDespués de unde, un grito de "¡te amo!" se escuchó en el fondo del recinto, yrespondió con un "yo también", provocando; enseguida llegó un momento romántico y bohemio con "El breve espacio" y "Ojalá".En este concierto en el, Mijares hizo lo que quiso, desdepara que el, hastay tocar.Aunque en el programa la siguiente canción era "El breve espacio", Mijares se adelantó y cantó una frase de, lo que desató ladel público.Uno de los momentos más memorables llegó cuando incursionó en lajunto al tenor, a quien presentó antes de que el público le cantara"No hace falta" fue interpretada a, seguida por, en italiano, y después, que arrancó una ovación de pie.Incluso se atrevió con el aria, demostrando sudentro de esteConpuso al público de pie, mientras que con temas decomo "Vamos a darnos tiempo", "Desesperado" y "Preso" apeló a laUno de los momentos más emotivos llegó con, canción, cuya imagen apareció en pantalla.Lacreció cuando interpretóy apareció su hija,, para abrazarlo en el escenario."Gracias, no saben laque nos hacen sentir", expresó antes de cantarPara cerrar este concierto de, regresó al escenario y concluyó con, dejando al público satisfecho tras una noche llena de, potencia vocal y momentos inolvidables.