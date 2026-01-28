logo pulso
Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo

Por El Universal

Enero 28, 2026 12:46 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran su tercer aniversario de bodas con la noticia de que esperan a su segundo hijo. La pareja mostró entusiasmo y gratitud por el momento que atraviesan y celebran que Marquito, su hijo mayor, vaya a vivir la experiencia de tener un hermano menor.

La pareja, que contrajo nupcias el 28 de enero de 2023, publicó una fotografía que, ya rebasa las 300 mil reacciones, en la que aparece el vientre de Nadia, en donde se posan sus manos, las de su esposo y la de su pequeño hijo Marquito, de dos años.

Los futuros padres eligieron su aniversario de bodas para dar a conocer, públicamente, que se integrará un nuevo integrante a su familia, mostrado la gratitud que rebosa en sus corazones por la oportunidad que tienen de expandir su familia.

"Feliz tercer aniversario, qué regalo tan grande nos da la vida, Dios es grande, Marquito va a convertirse en hermano mayor", escribieron en el post.

Entre los famosos que han felicitado a Nadia y Marc, se encuentra Vicente Fernández Jr. que, a su vez, también espera a una niña junto a su esposa, Mariana González, el influencer Kunno y la exparticipante de la "Casa de los famosos México", Karime Pindter.

Cuando se supo que el cantante y Nadie contraerían nupcias, en su momento, la relación fue muy criticada, debido a que Anthony es 31 años mayor a la modelo, sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja ha demostrado la solidez de su matrimonio y el compromiso que existe con ellos, el cual se intensificó con el nacimiento de Marquito, en junio de 2023.

Además de Marquito, el cantante de raíces puertorriqueñas es padre de Alex, Ariana, Cristian, Ryan, Emme y Max.

