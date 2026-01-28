logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo

La pareja celebra la llegada de un nuevo bebé en medio de su tercer aniversario de matrimonio

Por EFE

Enero 28, 2026 08:14 p.m.
A
Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo

Los Ángeles, 28 ene (EFE).- El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron este miércoles que esperan su segundo hijo.

La pareja, que se casó en 2023 en Miami, hizo el anunció en su cuenta conjunta de Instagram, dónde explicaron que "Marquito va a ser hermano mayor".

El anuncio de la llegada del segundo bebé coincide con el tercer aniversario de matrimonio de la pareja.

El bebé será el octavo hijo del el intérprete de himnos como ´Valió la pena´ y ´Vivir mi vida´.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Marc Anthony estuvo casado antes con la ex Miss Universo Dayanara Torres, la cantante y actriz Jennifer López y la modelo venezolana Shannon De Lima. Producto de sus anteriores relaciones tiene seis hijos.

Los gemelos Emme y Max nacieron de su matrimonio con López, Cristian y Ryan son los hijos que tuvo con Torres, y Arianna, la mayor, es fruto de su relación con Debbi Rosado, una expolicía con la que no llegó a pasar por el altar y que aportó un hijo de una anterior relación, Alex, al que el cantante adoptó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo
Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo

SLP

EFE

La pareja celebra la llegada de un nuevo bebé en medio de su tercer aniversario de matrimonio

OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos
OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos

OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos

SLP

El Universal

Ocesa desmiente colusión con reventa de boletos de BTS

Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum
Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum

Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum

SLP

El Universal

La Fiscalía General de Quintana Roo evita robo en hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

La Texana: la fusión musical que sorprende desde Tijuana
La Texana: la fusión musical que sorprende desde Tijuana

La Texana: la fusión musical que sorprende desde Tijuana

SLP

El Universal

La Texana destaca por su mezcla de post punk, acordeón y melodrama regional mexicano.