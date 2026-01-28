Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo
La pareja celebra la llegada de un nuevo bebé en medio de su tercer aniversario de matrimonio
Los Ángeles, 28 ene (EFE).- El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron este miércoles que esperan su segundo hijo.
La pareja, que se casó en 2023 en Miami, hizo el anunció en su cuenta conjunta de Instagram, dónde explicaron que "Marquito va a ser hermano mayor".
El anuncio de la llegada del segundo bebé coincide con el tercer aniversario de matrimonio de la pareja.
El bebé será el octavo hijo del el intérprete de himnos como ´Valió la pena´ y ´Vivir mi vida´.
Marc Anthony estuvo casado antes con la ex Miss Universo Dayanara Torres, la cantante y actriz Jennifer López y la modelo venezolana Shannon De Lima. Producto de sus anteriores relaciones tiene seis hijos.
Los gemelos Emme y Max nacieron de su matrimonio con López, Cristian y Ryan son los hijos que tuvo con Torres, y Arianna, la mayor, es fruto de su relación con Debbi Rosado, una expolicía con la que no llegó a pasar por el altar y que aportó un hijo de una anterior relación, Alex, al que el cantante adoptó.
