María Bernal denuncia falta de alma en canciones hechas con IA

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- A

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de temas como "Equivocada" de Thalía; "No me quiero enamorar", interpretada por Kalimba y "Blanco y Negro" de Malú, no le cabe en la cabeza que haya jóvenes que quieran incursionar en el medio, pero recurren a lapara "crear" cosas.Ella misma ha recibidode personas que buscan que vea sus, pero con un sólolos descubre."Ya me empezaron a escribir para decirme ´mira mis´ y cuando les preguntó si ellos hicieron la, me contestan que no, que lo hicieron con tal", cuenta a EL UNIVERSAL."Estoy de acuerdo en que se use para vestir algo o demos, pero de ahí a que le digas a laque escriba una canción y digas que es tu, se me hace totalmente tachable, ya no hay alma en eso y se es un mentiroso", abunda.Bernal fue integrante del grupo, que en 2015 recibió nominación alcomo Mejor Artista Nuevo, pero poco después se lanzó de, faceta que sigue combinando con lacomo con "Sala 22", de Mariana Ochoa.Y laha sido un tema controversial en el mundo del, porque cualquiera dando instrucciones a un programa, puede crear una canción, un guion de cine o televisión o una obra de teatro. El problema es que lasólo busca en internet y acomoda las ideas, sin discriminar si estas cuentas cono Copyright, lo cual puede causar problemas legales."Sí será difícil ver quése hizo así, pero seamos, ahora se va a a ver realmente quién puede hacerlo en vivo", comenta Bernal.Este fin de semana la cantautoraoficialmente elde "", cuyo sencillo se dio a conocer el pasado día 3."No es solamente el, sino hacia la, el decirle que sí al amor", subraya.La canción formará parte de unaque incluirá nuevosde sus"Un último beso", "Brillar", "Al final" y "Mi punto cardinal"."Me interesó que estuvieran porque sonque tienen un, como que representan unay cuando ya se termine, entonces vendrá algo nuevo, con unque ya ando trabajando", apunta María.