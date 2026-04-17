Aumentan fraudes inmobiliarios contra adultos mayores en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Los

son el grupo más expuestos a

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en operaciones de compraventa, renta o regularización de inmuebles, de acuerdo con, una empresa tecnológica en asuntos legales."La, poca o nula experiencia en, procesos legales complejos y, en algunos casos, falta de acompañamiento puede abrir la puerta a engaños que terminan en pérdidas severas", señaló, directora general de la firma.Los fraudes inmobiliarios más comunes contrason:o firmas, ya que se alteran documentos, se falsifican firmas o se induce a la persona acuyo alcance real desconoce. Esto puede derivar en contratos de compraventa, cesiones o arrendamientos fraudulentos.portambién son frecuentes donde una supuesta inmobiliaria, desarrollador o intermediario solicitao apartados por propiedades que no existen, no están disponibles o que ni siquiera pertenecen a quien las ofrece.ajenas, cuando una persona intenta vender un inmueble del que no esaprovechando que la parte interesada no revisó correctamente ladel bien ni la identidad real delo abuso por, ya que no todos losprovienen de desconocidos. En algunos casos, familiares, vecinos o personas de confianza manipulan documentos o decisiones patrimoniales para obtener control sobre los bienes de un adulto mayor.y telefónicos consistentes en, mensajes de supuestos gestores, créditos engañosos o publicaciones con ofertas demasiado atractivas que suelen apelar a la urgencia o a la promesa de una oportunidad irrepetible.Sandoval recomendó revisar el estado jurídico de la propiedad realizando unacon un, a fin de revisar lay registral del inmueble antes de cualquier operación para identificar si la propiedad está correctamente escriturada y registrada, si existen procesos sucesorios pendientes o si hay antecedentes que deban aclararse antes de vender o rentar.También se puede recurrir a laa través del. Este servicio permite recibircuando se intenta realizar algún movimiento sobre el inmueble como compraventa, embargo o hipoteca.