Mariazel enfrenta hospitalización de su hijo André en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- "Fue un

", confesó

en una historia en su cuenta de Instagram posteada hace algunas horas, mientras reveló que enfrentó la hospitalización de su hijo menor, André.Laen "" dio algunos vistazos de laque vivieron, incluyendo un video donde se observa al pequeño viendo la televisión, con unade puntos azules y blancos. También tiene una venda protectora en la mano derecha, que indica que está recibiendo atención médica.Se ve aacariciando suavemente el rostro del pequeño mientras comenta: "¿Quién está muy atento viendo la novela? Ya recuperándose".En clips posteriores, aunque la artista agradeció las muestras de afecto y de preocupación por su hijo, no compartió los motivos que llevaron a que André fuera internado, pero aclaró que ya estaba fuera de peligro: "Fue muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero (él) está bien. Se está recuperando bien".Y prometió que daría más detalles de la: "Ahí vamos, estamos mucho".La conductora estuvopor su esposo, el también actor Adrián Rubio, padre de su primogénita Laia.Al mismo tiempo que se encontraban en el hospital, se estrenó la telenovela "Corazón de oro", protagonizada por, Gabriel Soto y Gala Montes, pero en el que también se sumacomo Aurora, una mujer humilde.El proyecto significa su regreso tras 20 años alejada de las historias televisivas y por primera vez en, lo cual había catalogado anteriormente como unEn sus horas complicadas,aprovechó laspara agradecer a las personas que estuvieran viendo el melodrama en casa."A veces la vida te cambia el plan, pero no la. Gracias por acompañarme en este estreno tan significativo", reflexionó.