Mariazel enfrenta hospitalización de su hijo André en Ciudad de México
La actriz y conductora regresó a la televisión con la telenovela 'Corazón de oro' durante la emergencia.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- "Fue undía muy difícil ", confesó Mariazel
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en una historia en su cuenta de Instagram posteada hace algunas horas, mientras reveló que enfrentó la hospitalización de su hijo menor, André.
La actriz y conductora en "Me caigo de risa" dio algunos vistazos de la emergencia médica que vivieron, incluyendo un video donde se observa al pequeño viendo la televisión, con una bata médica de puntos azules y blancos. También tiene una venda protectora en la mano derecha, que indica que está recibiendo atención médica.
Se ve a Mariazel acariciando suavemente el rostro del pequeño mientras comenta: "¿Quién está muy atento viendo la novela? Ya recuperándose".
En clips posteriores, aunque la artista agradeció las muestras de afecto y de preocupación por su hijo, no compartió los motivos que llevaron a que André fuera internado, pero aclaró que ya estaba fuera de peligro: "Fue muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero (él) está bien. Se está recuperando bien".
Y prometió que daría más detalles de la situación: "Ahí vamos, estamos mucho más tranquilos".
La conductora estuvo acompañada por su esposo, el también actor Adrián Rubio, padre de su primogénita Laia.
Al mismo tiempo que se encontraban en el hospital, se estrenó la telenovela "Corazón de oro", protagonizada por Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes, pero en el que también se suma Mariazel como Aurora, una mujer humilde.
El proyecto significa su regreso tras 20 años alejada de las historias televisivas y por primera vez en Televisa, lo cual había catalogado anteriormente como un logro.
En sus horas complicadas, Mariazel aprovechó las redes sociales para agradecer a las personas que estuvieran viendo el melodrama en casa.
"A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud. Gracias por acompañarme en este estreno tan significativo", reflexionó.
no te pierdas estas noticias
Mariazel enfrenta hospitalización de su hijo André en Ciudad de México
SLP
El Universal
La actriz y conductora regresó a la televisión con la telenovela 'Corazón de oro' durante la emergencia.
José Eduardo Derbez regala bolsa Hermès a su pareja en aniversario
SLP
El Universal
El bolso Hermès Jaune Poussin Kelly 25 tiene un costo superior a 700,000 pesos en México.