Maribel Guardia dedica mensaje a su hijo Julián

Maribel Guardia dedicó un emotivo y desgarrador mensaje a su hijo Julián que hoy martes de mayo cumpliría 28 años; a través de Instagram, la actriz posteó un foto en la que aparece con su único hijo, producto de su relación con el cantautor Joan Sebastian, y que falleció el nueve de abril tras sufrir un infarto.

La actriz de 63 años regresó a trabajar a la puesta en escena "Lagunilla mi barrio", aunque ha confesado que le ha sido muy difícil mantener la entereza sobre el escenario, pues la partida de su hijo está muy reciente, sin embargo, el encuentro que asegura tuvo con él, hizo que la tristeza y el dolor que sentía cambiaran.

Guardia, quien se encontraba trabajando en el teatro cuando su hijo sufrió un infarto mientras dormía en su casa, contó cuando regresó al teatro, que en uno de los rezos dedicados a Julián, él se le apareció y la abrazó, lo vio con tanta luz y tan feliz, que el dolor que sentía por su partida cambió, y ahora, aunque lo sigue extrañando mucho, tiene la certeza de que su hijo está en un mejor lugar.

Este dos de mayo, Julián Figueroa hubiera cumplido 28 años, así que su madre Maribel no dejó pasar desapercibida esta especial fecha, así que le dedicó un emotivo mensaje para honrar su memoria.

"Feliz cumpleaños Julián! Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables", se lee en el inicio del mensaje.

La cantante y actriz confiesa que hay momentos que no puede respirar y que las piernas le tiemblan, pero se consuela al recordar que tuvo la fortuna de ser madre de Julián y conocer su alma llena de luz.

"Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música".

Finalmente, Maribel le agradece a su hijo que haya dejado gran parte de él en José Julián, su nieto, quien hoy también cumple años; Guardia ha expresado lo importante que es para ella dedicarle tiempo de calidad a su nieto, pues lo más hermoso que dejó en la tierra su hijo Julián Figueroa.

"Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida", se lee.