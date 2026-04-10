Marichelo confirma separación de Jorge D'Alessio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).-

intentó contener el llanto cuando la cuestionaron sobre su

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de su esposo, estuvieron juntos por casi 15 años como esposos antes de confirmar suen este mes de abril.Visiblemente, laconfesó que no está siendo un momento fácil, y que está segura quelo que ella ahora está viviendo."No está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, no creo que nadie quiera vivirlo, no creo ser la única mujer que está pasando por algo así"Expresó que su sueño siempre fue, por lo que enfocará toda su energía a estar con sus hijos, darles la atención que necesitan y aunque reiteró que es doloroso lo que está pasando, sabe que no es ni la primera ni la última que pasa por algo semejante."Soñé toda la vida con ser mamá, y eso soy, lo que me toca es ver por mis hijos, entregarle todo ela mis hijos, toda mi atención; no soy la primera ni la última, lo único que queda es", dijo.Cuando fue cuestionada sobre si estacon Jorge es definitiva,porque sus hijos se encontraban cerca, y agregó que lala está apoyando con muchoy unión."Contención,, apoyo de toda la, estamos muyy eso es hermoso".Puente yse casaron el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, tras haber sido amigos por más de 15 años antes de iniciar su noviazgo.Durante su unión conformaron unacon sus hijos, además de, hija de un matrimonio anterior deEl hijo de Lupita D'Alessio también confirmó que atraviesa un momento de dificultad con, y puntualizó que serían discretos con el tema por la salud mental de sus hijos, porque quienes seguirán siendo