Reprograman de nuevo la sentencia de "El Mayo" Zambada en EU
El juez Brian M. Cogan aceptó aplazar la sentencia tras solicitud conjunta de defensa y fiscales federales.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión, laaudiencia de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada
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en una corte de Estados Unidos fue reprogramada y ahora será el próximo 18 de mayo.
La Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, postergó la audiencia del narcotraficante mexicano, fundador del Cartel de Sinaloa, a petición tanto de la defensa como de los fiscales federales.
En diciembre el juez Brian M. Cogan, aceptó aplazar la fecha de sentencia de "El Mayo", como había solicitado la defensa. Había fijado la cita para el 13 de abril de 2026 a las 10:00 a.m., hora local.
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