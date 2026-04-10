Reprograman de nuevo la sentencia de "El Mayo" Zambada en EU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión, la

de

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en una corte de Estados Unidos fuey ahora será el próximo 18 de mayo.La, endel narcotraficante mexicano, fundador del Cartel de Sinaloa, a petición tanto de la defensa como de los fiscales federales.En diciembre el, aceptóde sentencia de "El Mayo", como había solicitado la defensa. Había fijado la cita para ela las 10:00 a.m., hora local.