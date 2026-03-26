Marjorie de Sousa habla de Aracely Arámbula en "Perfume de Gardenia"

Marjorie de Sousa hablo de Aracely Arámbula, su antecesora en la puesta en escena "Perfume de Gardenia", la actriz venezolana de 45 años tomó el lugar de la mexicana de 51, y aunque admitió que no son amigas, dijo que se veía reflejada en ella porque ambas luchan por que sus hijos estén bien.

Marjorie es mamá de Matías, fruto de la relación que mantuvo con el actor argentino Julián Gil, con quien sostuvo un largo proceso legal, el cual se centró en la disputa por la manutención, patria potestad y custodia del menor.

Concluyó con la sentencia a favor de De Sousa, otorgándole la patria potestad exclusiva, mientras Gil mantuvo la obligación de pagar el 20% de sus ingresos como pensión alimenticia; desde hace casi nueve años, Gil no ve ni convive con su hijo, pues asegura que Marjorie no lo permite.

Y aunque fue cuestionada por el papá de su hijo, y que si algún día éste conviviría con su hijo, Marjorie no quiso mencionar algo al respecto, pues consideró que era su momento y prefirió evadir el cuestionamiento.

"Mi corazón, no voy a hablar de eso ahorita, menos hoy que es un día tan impresionante, tan espectacular para mí, de estreno, de una obra tan maravillosa que regreso después de tantos años, la verdad que es un momento muy mío", expresó.

Compartió que es la primera vez que su hijo la ve de esta forma, su primera obra de teatro; compartió que Matías la graba, que le toma fotos y que ya se sabe los diálogos de todos; el ser vista y admirada por su hijo la ha hecho sentir muy bien.

"Te sientes emocionada de ver que tu hijo está orgulloso de ti".

Al ser cuestionada por el trabajo que hizo Aracely Arámbula previamente a que ella se sumara al proyecto, Marjorie externó cuánto la admira no solo como artista, sino también como madre, y afirmó que aunque no son amigas, se refleja en Arámbula, pues dijo que siempre anda con sus hijos saliendo adelante.

"Yo la admiro, la quiero mucho, no somos amigas, pero es una mujer en la que me reflejo porque la admiro, es una madraza, es una tipaza, súper trabajadora, siempre la ves con sus hijos saliendo adelante y me identifico con ella, así que siempre la voy a aplaudir", expresó.

Marjorie confesó que pese a a las adversidades aceptó el papel porque es una muy buena oportunidad para lucirse como mujer, tal y como lo hizo a su estilo, Aracely Arámbula.

"Este es un espacio para cualquier mujer que se le dé la oportunidad y se quiera lucir, cada una tiene un talento espectacular, entonces mis respetos; ella va a regresar ¡obvio!".

Aracely Arámbula tiene dos hijos, Miguel y Daniel, de 19 y 17 años respectivamente, ambos han crecido alejados de su padre, el cantante Luis Miguel.

Matías, el hijo de Marjorie, también ha crecido alejado de su papá, sin embargo, sus circunstancias serían diferentes a las de Aracely, pues en el caso de la venezolana, Julián Gil ha pedido en varias ocasiones, y de manera pública, reencontrarse con su hijo, tema que Marjorie evade en cada oportunidad.

Marjorie de Sousa comparte el escenario de "Perfume de Gardenias" con colegas como Cristian de la Fuente, Maribel Guardia y Susana González.