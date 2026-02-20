Matías Novoa y Michelle Renaud enfrentan separación

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Apenas hace dos semanas

se convirtió por tercera vez en papá, pero tuvo que dejar a su familia en España para regresar a trabajar a México, algo que aseguró no fue fácil para su esposa, la actriz

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, quien se quedó en casa con sus dos"La despedida parecía como si me marchara a la guerra y no fuera a regresar nunca más, y ella ahorita no puede venir porque es más complicado viajar con los", explicó el actor chilenoUna de las cosas que más trabajo le está costando a Matías de esta separación, es el no poder ver a sus hijos Milo y Milán, por eso está echando mano de lapara acortar esa distancia y combatir laque por ratos lo invade."Con Michelle tengo demasiada confianza y la relación está muy fuerte, hemos conseguido un vínculo hermoso, pero a mislos extraño, le digo 'enséñame a mispor favor'. Tengo muchasde ellos para verlas todo el tiempo, el otro día pensaba, no quiero que se me vaya el aroma de ellos que traigo en la ropa. Acabo de llegar a México hace dos días y creo que lo más difícil va a ser toda esta semana, pero me siento, cierro los ojos y les mando amor".Aunque volver a México permanentemente no sea opción para Novoa en este momento, señaló que eso no quiere decir que rechazará, al contrario, consideró que simplemente le tocó a él y a su esposa el estar constantemente viajando como muchos otros artistas, y que ambos irán a dónde surjan las propuestas de trabajo, como sucedió en esta ocasión, que el productorlo convocó para protagonizar su nueva telenovela ""."Estuve prácticamentede la pantalla y en ese tiempo han pasado muchas cosas personales hermosas y fuertes,después de 13 años, en una familia que estoy creando con Michelle, entonces implica organización y entrar a negociaciones en todos los sentidos, pero cuando vemos lo hemos hecho juntos nos derretimos, porque es una cosa hermosa, pero era ya momento de venir a trabajar".En esta ocasión compartirá escena con, Marlene Favela, Claudia Ramírez y René Casados, quienes fueron presentados en conferencia de prensa este jueves, y llevarán la historia central de este melodrama que contará cony comenzará transmisiones por Las Estrellas a finales del primer semestre de 2026" cuenta la historia de), una mujer que se encontraba en un matrimonio casi perfecto con Pancho Cadena (), pero en realidad estaba marcado por la violencia, por lo que decide divorciarse de él por le bienestar de sus dos hijos y de ella misma. En el camino se cruza con el), quien le muestra la otra cara de la moneda y decide iniciar una relación con él.Matías explicó que a lo largo de su carrera siempre le habían tocado papeles de hombres pasionales e impulsivos, y cuando el productorle explicó cómo era Sebastián Castillejas, de inmediato sintió la necesidad de aceptar el proyecto, a pesar de que esto significaba alejarse de su familia por un tiempo, porque está seguro que valdrá la pena."Sebastián es un tipo melancólico que encuentra el amor, pero está en medio del luto porque enviudó, esy yo nunca había interpretado a uno, ellos tienen cosas bastante interesantes, como el querer salvar a todo el mundo, tienen una vocación muy particular y eso es bien bonito, al final se meterá en cosas que no esperaba y a luchar por eseque va a encontrar en", explicó Novoa.