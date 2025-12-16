Médico condenado a prisión domiciliaria por muerte de Matthew Perry

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- A poco más de dos años de la muerte de Matthew Perry, el caso legal sobre los responsables continúa.

Según información publicada por TMZ la mañana de este martes, Mark Chavez, uno de los médicos que se declararon culpables por la sobredosis del actor, recibió su sentencia tras un largo proceso.

De acuerdo con el medio estadounidense, la jueza federal, Sherilyn Peace Garnett, lo condenó a ocho meses de prisión domiciliaria y 300 horas de servicio comunitario.

La resolución contra Chavez un año después de que el médico aceptara declararse culpable de un cargo por conspiración para distribuir ketamina y llegara a un acuerdo con los fiscales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En octubre del 2024, el médico admitió haber obtenido ketamina de manera fraudulenta y, posteriormente, la droga fue vendida al doctor Salvador Plasencia, quien la suministró a Perry semanas antes de su muerte.

El actor de "Friends" murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina y ahogarse en su jacuzzi. La investigación federal concluyó que el actor se hizo de la sustancia a través de una red que involucraba a médicos, intermediarios y traficantes.

Cabe destacar que el proceso judicial aún no termina. En las próximas semanas se espera la sentencia contra Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry; Erik Fleming, señalado como traficante; y Jasveen Sangha, identificada por las autoridades como la llamada "Reina de la Ketamina".