IMSS fortalece hospitales rurales en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Como parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció el fortalecimiento del personal médico y de enfermería en hospitales y unidades médicas de la entidad, con especial énfasis en las zonas rurales.

Robledo Aburto informó que esta acción forma parte de las 40 estrategias contempladas dentro del plan integral para mejorar la atención médica y garantizar el derecho a la salud de la población michoacana.

"Una de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es el fortalecimiento del personal de salud en los hospitales de todo el estado, pero con particular énfasis en los hospitales rurales", señaló.

El titular del IMSS detalló que este día se entregaron nombramientos y bases laborales a 300 trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes se incorporan de manera inmediata a diversas unidades médicas del estado.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Paracho, Zamora, Buenavista, Coalcomán, Pátzcuaro, Cotamo, Tuxpan, así como hospitales ubicados en Morelia, Camelinas, Charo, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zacapu.

Del total de personal contratado, 126 son mujeres y 143 hombres, entre médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos y personal de apoyo. Además, se reforzaron áreas clave con la incorporación de especialistas como anestesiólogos, cirujanos, oncólogos, ginecólogas y ginecólogos, neonatólogos, personal de urgencias, terapia intensiva, medicina interna, pediatría, trauma y ortopedia, entre otras especialidades.

Robledo Aburto destacó casos como el de personal médico que llevaba años esperando una base laboral, subrayando que estas acciones dignifican el trabajo del sector salud y fortalecen la atención en las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció el respaldo del Gobierno de México y celebró la entrega de plazas definitivas al personal de salud, particularmente en los hospitales rurales.

"Estamos muy contentos con enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que hoy reciben sus bases y plazas. Nos da mucho orgullo que estén dándolo todo por el pueblo de Michoacán", expresó.

El mandatario estatal reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa un compromiso firme con el bienestar, la seguridad y la salud de la población, especialmente en las regiones con mayor rezago.