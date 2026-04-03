Mel Gibson dirigió escena de Barrabás que transformó al actor

CIUDAD DE

, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

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tenía algo claro cuandodondecon Jesús de Nazareth, luego de que el primero fueray, el otro condenado a la cruz.Ordenó a, unelegido para darle vida apor su presunto aspecto físico,, el protagonista, sino hasta el instante en que estuvieran filmando.es el hombre que, de acuerdo con la religión, era, pero fueante la petición de la gente que pidió el nazareno ocupara su lugar.es como un perro rabioso, pero al ver a Jesús se vuelve como un cachorro", le dijo, buscando"Quiero que tusea realmente como la de alguien que ve al",ya estaba buscando desde tiempo antes explicaciones divinas, pero nada lo convencía del todo. Para cultivar su espíritu estuvo en un, en otro tibetano y practicó la, sin éxito.Pero en ese momento, cuando suen los ojos del, su"Era como",tiempo después, ya"Esano tenía ni odio, ni rencor, pero era capaz demás endurecido", abundó.hizovarias veces hasta quedar. Perodice que la importante para su vida, fue la primera. Lano fue a la primera, pero sí comenzó a indagar y practicar más el catolicismo, incorporó oraciones en su vida diaria, a la que también enderezó."Ese",",, costó 30 millones de dólares, perode billetes verdes en el orbe. Es decir, prácticamentepor cada uno gastado en suEna la cinta se le otorgó la clasificación "C", para mayores de 18 años, por laen pantalla, sobre todo en la de los azotes en los que se ve la piel salir disparada.