Mel Gibson dirigió escena de Barrabás que transformó al actor
El actor italiano experimentó una conversión religiosa tras interpretar a Barrabás en la película.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 3 (EL UNIVERSAL).- Mel Gibson
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tenía algo claro cuando filmó la secuencia donde Barrabás se cruza con Jesús de Nazareth, luego de que el primero fuera liberado y, el otro condenado a la cruz.
Ordenó a Pietro Sarubbi, un actor italiano elegido para darle vida a Barrabás por su presunto aspecto físico, no mirar a Jim Caviezel, el protagonista, sino hasta el instante en que estuvieran filmando.
Barrabás es el hombre que, de acuerdo con la religión, era acusado de asesinato, pero fue liberado ante la petición de la gente que pidió el nazareno ocupara su lugar.
"Barrabás es como un perro rabioso, pero al ver a Jesús se vuelve como un cachorro", le dijo Gibson, buscando naturalidad en la secuencia.
"Quiero que tu mirada hacia él sea realmente como la de alguien que ve al Hijo de Dios", subrayó.
Sarubbi ya estaba buscando desde tiempo antes explicaciones divinas, pero nada lo convencía del todo. Para cultivar su espíritu estuvo en un monasterio shaolín, en otro tibetano y practicó la meditación, sin éxito.
Pero en ese momento, cuando su mirada se posó en los ojos del personaje de Jesús, su mente cambió.
"Era como mirar realmente a Jesús", recordó tiempo después, ya convertido a la religión.
"Esa mirada no tenía ni odio, ni rencor, pero era capaz de ablandar al corazón más endurecido", abundó.
Gibson hizo repetir la escena varias veces hasta quedar satisfecho. Pero Sarubbi dice que la importante para su vida, fue la primera. La conversión no fue a la primera, pero sí comenzó a indagar y practicar más el catolicismo, incorporó oraciones en su vida diaria, a la que también enderezó.
"Ese día cambió mi vida", ha dicho.
"La pasión de Cristo", estrenada en 2004, costó 30 millones de dólares, pero recaudó más de 600 millones de billetes verdes en el orbe. Es decir, prácticamente ganó 20 dólares por cada uno gastado en su producción.
En México a la cinta se le otorgó la clasificación "C", para mayores de 18 años, por la violencia gráfica en pantalla, sobre todo en la de los azotes en los que se ve la piel salir disparada.
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