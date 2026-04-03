Niños de México mandan cartas y dibujos a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Ante la situación decon

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enviaron cartas y dibujos a niños, niñas y adolescentes de la isla en los que externaron su apoyo.Estudiantes de la, al sur de la, expresaron en susa los pioneros deque"es un".En unpublicado por laen México, una menor leyó un: "Lamento lo que está pasando en, en México los apoyamos, sabemos quees unque los está bloqueado, pero ustedes saldrán adelante".En otroscompartidos se repite la"¡Vivalibre!".De acuerdo con laen México,recibieron "con mucha emoción" mensajes y dibujos enviados por infancias de lay losfueron leídos en la embajada: "De cada uno, se apropiaron del cariño, lay empatía con las infancias y pueblo cubanos".