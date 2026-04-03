Niños de México mandan cartas y dibujos a Cuba
Estudiantes de primaria en Ciudad de México expresan respaldo a niños cubanos ante bloqueo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Ante la situación de Cuba con
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Estados Unidos, infancias mexicanas enviaron cartas y dibujos a niños, niñas y adolescentes de la isla en los que externaron su apoyo.
Estudiantes de la escuela primaria Herminio Almendros, al sur de la Ciudad de México, expresaron en sus textos a los pioneros de Cuba que Estados Unidos "es un país fascista".
En un video publicado por la embajada cubana en México, una menor leyó un mensaje: "Lamento lo que está pasando en Cuba, en México los apoyamos, sabemos que Estados Unidos es un país fascista que los está bloqueado, pero ustedes saldrán adelante".
En otros textos compartidos se repite la frase "¡Viva Cuba libre!".
De acuerdo con la representación diplomática en México, pioneros cubanos recibieron "con mucha emoción" mensajes y dibujos enviados por infancias de la escuela primaria Herminio Almendros y los textos fueron leídos en la embajada: "De cada uno, se apropiaron del cariño, la solidaridad y empatía con las infancias y pueblo cubanos".
no te pierdas estas noticias
Niños de México mandan cartas y dibujos a Cuba
SLP
El Universal
Estudiantes de primaria en Ciudad de México expresan respaldo a niños cubanos ante bloqueo.
Especialistas alertan sobre "arrendadores fantasma"
SLP
El Universal
El mercado inmobiliario en CDMX enfrenta riesgos por arrendadores fantasma que usan ingeniería social para estafar.
México reporta 31 homicidios dolosos el Jueves Santo 2026
SLP
El Universal
Los estados con más homicidios fueron Sinaloa, Colima y Jalisco, con cinco, tres y tres casos respectivamente.