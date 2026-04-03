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Semana Santa 2026: memes para reír este Viernes Santo

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Semana Santa 2026: memes para reír este Viernes Santo

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Nacional

Niños de México mandan cartas y dibujos a Cuba

Estudiantes de primaria en Ciudad de México expresan respaldo a niños cubanos ante bloqueo.

Por El Universal

Abril 03, 2026 01:50 p.m.
A
Niños de México mandan cartas y dibujos a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Ante la situación de
Cuba con

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Estados Unidos, infancias mexicanas enviaron cartas y dibujos a niños, niñas y adolescentes de la isla en los que externaron su apoyo.
Estudiantes de la escuela primaria Herminio Almendros, al sur de la Ciudad de México, expresaron en sus textos a los pioneros de Cuba que Estados Unidos "es un país fascista".
En un video publicado por la embajada cubana en México, una menor leyó un mensaje: "Lamento lo que está pasando en Cuba, en México los apoyamos, sabemos que Estados Unidos es un país fascista que los está bloqueado, pero ustedes saldrán adelante".
En otros textos compartidos se repite la frase "¡Viva Cuba libre!".
De acuerdo con la representación diplomática en México, pioneros cubanos recibieron "con mucha emoción" mensajes y dibujos enviados por infancias de la escuela primaria Herminio Almendros y los textos fueron leídos en la embajada: "De cada uno, se apropiaron del cariño, la solidaridad y empatía con las infancias y pueblo cubanos".

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