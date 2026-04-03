CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En medio de las tradiciones de

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también se hace presente.Este, miles dehan recurrido alpara compartir situaciones cotidianas y las clásicas reflexiones de la temporada, convirtiendo los memes en protagonistas inesperados de la conversación digital.Desdehasta referencias a lasmás conocidas de la fecha, aquí te presentamos una selección de los mejores memes para sacarte una sonrisa en plenoLos mejores memes dePor medio de lacompartieron suspara aprovechar laAlgunos usuarios se preguntan si se; sin embargo, suelen recibirEn tanto, un sector del público sueleAunado a ello, muchos mezclan elmexicano conFinalmente, varios consideran que, mirando las "cosas indebidas" durante semana santa.