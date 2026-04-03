Semana Santa 2026: memes para reír este Viernes Santo
Internautas aprovechan la ocasión para crear memes que combinan humor mexicano y tradiciones religiosas.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En medio de las tradiciones deSemana Santa 2026 , el ingenio de los usuarios en redes sociales
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también se hace presente.
Este Viernes Santo, miles de internautas han recurrido al humor para compartir situaciones cotidianas y las clásicas reflexiones de la temporada, convirtiendo los memes en protagonistas inesperados de la conversación digital.
Desde bromas sobre el descanso hasta referencias a las costumbres más conocidas de la fecha, aquí te presentamos una selección de los mejores memes para sacarte una sonrisa en pleno Viernes Santo.
Los mejores memes de Semana Santa 2026
Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.
Algunos usuarios se preguntan si se trabaja este día; sin embargo, suelen recibir respuestas inesperadas.
En tanto, un sector del público suele bromear con la fecha.
Aunado a ello, muchos mezclan el humor mexicano con imágenes religiosas.
Finalmente, varios consideran que Jesús está en todos lados, mirando las "cosas indebidas" durante semana santa.
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