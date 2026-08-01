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Ernesto D'Alessio sorprende al cantar como Lupita D'Alessio

Su actuación incluyó un vestido rojo y la interpretación de Leona dormida

Por El Universal

Agosto 01, 2026 03:03 p.m.
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Ernesto DAlessio sorprende al cantar como Lupita DAlessio
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      El cantante Ernesto D'Alessio demostró una vez más que es digno hijo de su madre, la también cantante Lupita D'Alessio, cuando salió al escenario del Teatro Aldama para el encore de "Mentidrags", enfundado en un llamativo vestido rojo e interpretó un clásico de la balada de los 80, "Leona dormida".

      Ernesto D'Alessio se integra al elenco de Mentidrags

      Esto sucedió debido a que Ernesto se integró al elenco de "Mentidrags", dando vida a Emmanuel, el galán de esta comedia musical, donde los temas más emblemáticos de la década de los 80 sirven para contar una historia de amor y traición entre cuatro mujeres (Daniela, Lupita, Yuri y Dulce) y un hombre (Emmanuel).

      A lo largo de la obra el también actor usó un vestuario muy llamativo, al estilo de los 80, con grandes hombreras, colores vibrantes y un cabello con volumen, pero al final se quitó toda la parafernalia y usó un peinado con cabello corto, arreglado con raya de lado y relamido, con un maquillaje que lo hacían parecerse a su madre, pero no sólo fue en la imagen también en la voz, porque cantó el tema escrito por Jorge Macías en los mismos tonos que Lupita D'Alessio, logrando poner al público de pie para aplaudirle.

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      Reacciones y próximos eventos

      "Tengo muchas cosas que expresar, pero simplemente gracias, les tocó mi primera función en "Mentidrags"", expresó Ernesto D'Alessio, visiblemente emocionado al ver la respuesta del público.

      En el video de este momento, que compartió en su cuenta de Instagram, recibió el reconocimiento de su hermano Jorge D'Alessio, quien simplemente escribió que su hermano era enorme (en el escenario), algo con lo que estuvieron de acuerdo Aída Cuevas, Lorena Vignau (quien forma parte de "Mentiras"), y Verónica Jaspeado.

      Su entrada a esta producción se debe a la tradición que tiene la compañía de tener actores y actrices invitados, tanto en la versión de "Mentiras" como en la de "Mentidrags", así que Ernesto D'Alessio repetirá la experiencia el 6 de agosto.

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