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Gloria Trevi, María Becerra y Tokischa encabezan los estrenos latinos

La cartelera musical de la semana incluye colaboraciones de Silvestre Dangond, Abraham Mateo, Elena Rose y Gilberto Santa Rosa

Por EFE

Agosto 01, 2026 10:05 a.m.
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Gloria Trevi, María Becerra y Tokischa encabezan los estrenos latinos
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      El afrobeat latino de Kapo encabeza los lanzamientos musicales de la semana, en la que también llegaron colaboraciones de Abraham Mateo con María Becerra, Silvestre Dangond con Elena Rose y Pedro Sampaio con el dúo mexicano Cachirula & Loojan.

      El colombiano estrenó "REINA (Kriminal)", una combinación de afrobeat, trompetas con influencia del jazz y percusiones de dancehall. La canción mantiene el tono romántico de sus producciones anteriores y ya había ganado terreno antes de su lanzamiento.

      Un adelanto publicado por el cantante en TikTok durante junio superó 1.3 millones de reproducciones y fue utilizado en más de 42 mil publicaciones dentro de la plataforma.

      María Becerra se une a Abraham Mateo

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      El español Abraham Mateo inició una nueva etapa musical con "Así", colaboración con la argentina María Becerra producida por Big One.

      La canción mezcla una base afro con guitarras y palmas. Su publicación coincide con los 20 años de trayectoria de Mateo, quien ya había interpretado el tema en vivo junto con Becerra durante una presentación de la argentina en España.

      Dangond y Elena Rose mezclan vallenato y pop

      Silvestre Dangond y la venezolana Elena Rose colaboraron por primera vez en "Efectos secundarios", una canción sobre la intensidad de una relación que comienza.

      La producción combina vallenato y pop, mientras que su video fue grabado en Miami. Elena Rose ha participado como compositora en canciones interpretadas por Karol G, Bad Bunny, Shakira y Rauw Alejandro.

      Gloria Trevi regresa con "Pompas de jabón"

      La mexicana Gloria Trevi presentó "Pompas de jabón", un tema que apuesta por convertir los momentos adversos en una celebración de la vida cotidiana.

      Parte del coro fue difundida previamente en redes sociales, donde comenzó a circular antes del estreno oficial. La cantante describió la canción como una reflexión sobre encontrar felicidad en el simple hecho de despertar.

      Tokischa impulsa una nueva voz del dembow

      La dominicana Tokischa colaboró con su compatriota Bellaco en "Lo lente", un tema de dembow con el que busca dar proyección a una figura emergente de ese género.

      La artista ha llevado el dembow dominicano a escenarios internacionales y, en febrero, lo incorporó como eje de su presentación durante Premio Lo Nuestro.

      Funk brasileño con reguetón mexicano

      El DJ y productor brasileño Pedro Sampaio estrenó "Tímida, santa y peligrosa" junto con Cachirula & Loojan.

      La colaboración cruza el funk brasileño con trap y reguetón mexicano. Sampaio ya ha alcanzado el primer lugar en las listas de Spotify de Brasil y Portugal con canciones como "Dançarina" y "Pocpoc".

      Ana Isabelle canta junto a Gilberto Santa Rosa

      La puertorriqueña Ana Isabelle lanzó "Se pasa rico" en colaboración con Gilberto Santa Rosa. El tema mezcla salsa y reguetón y forma parte de la banda sonora de Fight Back, película creada, producida y protagonizada por la cantante.

      La colaboración también tiene un vínculo familiar: Carmelo Acevedo, padre de Ana Isabelle, trabajó durante una década como trompetista en la orquesta de Santa Rosa.

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