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Lanzan menú de "Checo" Pérez; ¿cuánto cuesta y qué incluye?

Los juguetes y postales temáticas están sujetos a disponibilidad y se pueden verificar en la app.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:47 p.m.
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Lanzan menú de Checo Pérez; ¿cuánto cuesta y qué incluye?
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El pasado lunes, McDonald's anunció un menú especial e inspirado en Sergio "Checo" Pérez. Ya puedes probarlo y comer como el piloto mexicano, quien esta temporada de la Fórmula 1 corre en la escudería de Cadillac.

      Menú temático y contenido exclusivo

      Esta es su segunda colaboración y se presenta en "cajita feliz". Si quieres saber qué incluye, aquí te lo decimos.

      Con este menú no solo probarás alimentos clásicos de la cadena, sino que también ha sido diseñado para los fans que desean tener un recuerdo de la colaboración.

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      Al comprarlo, obtienes los siguientes productos:

      1 hamburguesa Big Mac, con posibilidad de personalizar con pepinillos o más queso amarillo y carne (costo adicional)

      1 cajita de papas fritas, también puedes cambiar su tamaño por un precio adicional

      1 refresco

      1 caja con diseño temático, donde Checo Pérez es la imagen principal

      1 postal del piloto

      1 automóvil a escala de la Fórmula 1, ya sea en color negro o rojo

      Disponibilidad y precio del menú

      Sin duda, es un combo completo para quienes disfrutan las hamburguesas y para quienes, literalmente, tienen hambre de subir al podio y triunfar como el piloto mexicano.

      Este menú ya se encuentra a la venta en todas las sucursales de la República Mexicana y tiene un costo de $499.00. O bien, puedes pedirlo a través de la app oficial de McDonald's.

      Importante: tanto el automóvil a escala como la postal están sujetos a disponibilidad. Pero si quieres tenerlos en tus manos, en la aplicación tienes la posibilidad de revisar si hay unidades disponibles.

      Por lo que te recomendamos revisar esta información antes de pagar por tu "cajita feliz".

      Otro dato que debes saber es que éste es un lanzamiento con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México, cuya celebración arrancará el próximo viernes 30 de octubre y terminará con la gran carrera el domingo 1 de noviembre.

      Así que tendrás todo este mes, y el que sigue, para lanzarte a probarlo.

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