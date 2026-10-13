Shakira dedica palabras a su ex, Antonio de la Rúa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Shakira da por concluida su residencia en Madrid y, durante su treceavo y último concierto, dedicó unas palabras para Antonio de la Rúa, quien fuera su novio durante a una década, a quien agradeció por acompañarla durante toda la gira, en la que participó como productor. Con ese mensaje, la cantante colombiana terminó con los rumores que sugerían que, tras 16 años de ruptura, se estaban dando una nueva oportunidad, pues afirmó que al argentino lo considera un "amigo del alma".

Shakira finaliza residencia en Madrid con mensaje a Antonio de la Rúa

La cita fue en el "Estadio Shakira", complejo construido temporalmente, dentro de los espacios del Macondo Park, en donde "la Loba" interpretó su repertorio habitual, el cual ha formado parte del "Las mujeres ya no lloran World Tour", el cual dio comienzo el febrero de 2025, en un concierto ofrecido en Río de Janeiro, Brasil.

La gira, después de más de año y medio de visitar México, países de Latinoamérica, Estados Unidos y España, llegó a su conclusión ayer y, "la Barranquillera" no perdió la oportunidad de agradecer a todas esas personas que, con su colaboración y presencia, hicieron posible que todo marchara de forma eficaz y sin percances; fue enfática al mencionar a una de ellas, su exnovio, Antonio de la Rúa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Muy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y todos los detalles del Macondo Park porque, en la vida, todo se transforma, como dice (Jorge) Drexler, quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y, hoy, es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa, Antonio, gracias", expresó.

Relación profesional y amistad entre Shakira y Antonio de la Rúa

Las y los asistentes celebraron y aplaudieron al unísono pues, durante la gira, de la Rúa llegó a ser captado, en más de una ocasión, en los conciertos de la colombiana lo que, en principio, generó sospechas de que, quizá, habían retomado el noviazgo que finalizaron en 2010.

De hecho, fue en presencia del hijo del expresidente de Argentina, en el concierto que "Shaki" ofreció en Tijuana, en agosto del 2025, cuando cantó, por primera vez en 18 años, "Día de enero", la canción que dedicó a de la Rúa.

En ese momento, expresó que era dedicada a los amigos y, mientras miles de personas coreaban conmovidas, las estrofas de la canción, otros fans de Shakira, que se encontraban cerca del lugar desde De la Rúa disfrutaba el show, captaron su reacción al escuchar a la cantante interpretar su canción.

La relación que existe entre ambos es profesional y amistosa, de hecho, hasta Zulú, la hija de Antonio fue captada en uno de los conciertos que ofreció la cantante en Argentina, al que fue acompañada por su tía, Agustina Petracchi, hermana mayor del empresario argentino.

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha también conviven con los hijos de De la Rúa, Zulú y Mael, de hecho, los cuatro menores viajaron, en agosto del año pasado, en supervisión de la colombiana, a San Diego, para disfrutar de un partido de béisbol entre los Padres y los Medias Rojas.