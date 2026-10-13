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Bryan Cranston despide a RJ Mitte tras su fallecimiento en Texas

Bryan Cranston destacó la lucha y talento de RJ Mitte, quien vivía con parálisis cerebral.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 01:46 p.m.
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Bryan Cranston despide a RJ Mitte tras su fallecimiento en Texas
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      Con el corazón roto y completamente devastado, así es como Bryan Cranston se dijo tras la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo en la serie "Breaking Bad".

      Muerte RJ Mitte actor Breaking Bad conmociona

      Mitte murió la tarde de este lunes, y, aunque no se revelaron las causas, información publicada por TMZ apunta a que el joven, de 34 años, se habría quitado la vida.

      A través de su cuenta oficial de Instagram, Cranston despidió a Mitte con un emotivo mensaje con el que no solo destacó que talento ante las cámaras, también su calidad humana detrás de ellas.

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      "Escribo estas palabras sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en ‘Breaking Bad’, ha muerto", escribió.

      Bryan Cranston lamenta muerte RJ Mitte actor Breaking Bad

      El intérprete de Walter White recordó que conoció a RJ cuando éste tenía 14 años y tuvo el privilegio de verlo crecer como persona y profesional.

      "Cuando comenzamos a rodar el episodio piloto, en 2007, todavía era un chico inexperto, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor extraordinario. Aprovechó su experiencia para ser un firme defensor de los intérpretes con discapacidad y encabezó una organización filantrópica", agregó.

      Cranston también destacó la determinación con la que Mitte enfrentó los desafíos de su vida y su carrera. El actor vivía con parálisis cerebral, condición que compartía con el personaje que interpretó en la producción.

      "Nació con parálisis cerebral, pero nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente ritmo de rodaje con una enorme determinación".

      Asimismo, confesó que en las últimas semanas habían estado intercambiando mensajes con la intención de reunirse y hablar de sus vidas; lamentablemente, la cita nunca llegó a concretarse.

      "No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sí sé que lo quería y que disfruté enormemente de su compañía durante todos los años que compartimos en la serie, y también después de que se apagaran los reflectores. Te voy a extrañar hijo", expresó.

      Tras expresar su dolor, Cranston aprovechó para dirigirse a quienes estén atravesando una crisis emocional. El actor pidió que busquen apoyo profesional y les recordó que no están solos.

      "Hay esperanza", finalizó.

      La muerte de Mitte también provocó reacciones de otros integrantes del elenco. Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, expresó su tristeza por la pérdida de su amigo, mientras que Dean Norris, encargado de dar vida a Hank Schrader, recordó el cariño que sentía por el joven actor desde sus primeros años en el set.

      Mitte participó en las cinco temporadas de la serie. Su muerte es investigada por las autoridades de Texas.

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