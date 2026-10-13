Jesse Huerta inicia una nueva etapa fuera de Jesse & Joy

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Después de anunciar que se tomaría un descanso de la música para enfocarse en su familia y su bienestar emocional, Jesse Huerta prepara una nueva etapa profesional: el lanzamiento de su primer álbum como solista, titulado "SOMBRERO", con el que explorará sonidos distintos a los que ha presentado junto a su hermana Joy en el dúo Jesse & Joy.

Jesse Huerta y su primer álbum como solista

El cantautor y productor mexicano firmó un acuerdo de distribución global con Virgin Records para su proyecto JESSE AND THE SUPERNOVAS, cuya música llegará al público a través de Nebulosa Records, el sello discográfico que acaba de fundar.

El anuncio se produce después de que el músico comunicara su decisión de hacer una pausa en sus actividades musicales; en un mensaje publicado en redes sociales, Jesse explicó que necesitaba dedicar tiempo a su familia y cuidar su salud mental y emocional.

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"He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito", escribió. "Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional".

En un primer momento sus palabras generaron incertidumbre sobre el futuro inmediato de su carrera y del grupo, sin embargo, días después se reveló que el músico ya trabajaba en una propuesta propia, paralela a su trayectoria con Jesse & Joy.

Detalles del proyecto SOMBRERO y próximos lanzamientos

El primer disco de Jesse Huerta llevará por título "SOMBRERO" y estará compuesto por canciones escritas, grabadas y producidas por el propio músico, la propuesta busca mostrar una faceta distinta de su trabajo, con una exploración sonora que incorpora guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos.

De acuerdo con el comunicado oficial del músico, gran parte del material se creó en el estudio personal del artista durante los descansos de una de las giras más extensas de su carrera, entre conciertos y viajes, Jesse aprovechó los espacios disponibles para trabajar en la composición, grabación y producción del álbum.

"JESSE AND THE SUPERNOVAS nace de la necesidad de abrir un espacio propio para otras ideas, sonidos e inquietudes que también forman parte de mí. Escribí, grabé y produje SOMBRERO entre pausas intermitentes y pequeñas escalas de una gira muy extensa y demandante", explicó el músico.

Huerta también destacó que, aunque disponía de poco tiempo para desarrollar el proyecto, buscó cuidar cada detalle de la producción.

"El tiempo disponible era reducido, pero el cuidado y la atención puestos en cada detalle nunca lo fueron", agregó.

La creación de Nebulosa Records le permitirá desarrollar esta propuesta con una dirección propia, mientras que el acuerdo con Virgin Records facilitará la distribución internacional de sus lanzamientos.

Como adelanto de esta nueva etapa, Jesse Huerta lanzará "Interestelar" el próximo 21 de octubre, tema que funcionará como el primer sencillo oficial de "SOMBRERO".

La canción estará precedida por "Génesis", una pieza instrumental publicada la semana anterior al anuncio y concebida como una introducción al universo musical del álbum. La composición se desarrolla en tres movimientos que preparan el camino para el sencillo.

La fecha de estreno del disco completo todavía no ha sido anunciada. Mientras tanto, el músico comenzará a presentar el concepto de JESSE AND THE SUPERNOVAS a través de sus plataformas digitales.