Metro anuncia horario especial por show de Shakira en CDMX

El Metro anunció horarios especiales para el domingo 1 de marzo, en apoyo a los asistentes al concierto de Shakira, a realizarse en la plancha del Zócalo.

La noche del domingo primero de marzo, las líneas 1, 2 y 9 ampliarán su horario de servicio, hasta la 1 de la mañana del lunes 2, con el propósito de ser opción de movilidad al término del evento musical.

Ese mismo día, la Línea 2, en la que actualmente por labores de rehabilitación se aplican horarios especiales, iniciará servicio en los dos circuitos establecidos previamente, a partir de las 7:00 horas y hasta las 17:00 horas: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez.

En tanto, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas. El público usuario tendrá la opción de utilizar el servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros, de Xola a Pino Suárez.

A partir de las 17:00 horas, la Línea 2 iniciará servicio normal en todo su tramo, Tasqueña-Cuatro Caminos. La estación Zócalo Tenochtitlán permanecerá cerrada desde inicio de servicio del domingo.

¿Cómo llegar al Zócalo? Las opciones que tendrán los asistentes para llegar a la plancha del Zócalo son las estaciones: Bellas Artes, Líneas 2 y 8; Salto del Agua, Líneas 1 y 8; San Juan de Letrán, Línea 8; Pino Suárez, Líneas 1 y 2; e Isabel la Católica, Línea 1.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, instruyó al área de Seguridad Institucional un reforzamiento de personal, principalmente en las estaciones aledañas al primer cuadro de la ciudad y con énfasis en las últimas horas del domingo 1 de marzo y primera hora del lunes 2 de marzo, en las Líneas 1, 2 y 9, las cuales extenderán una hora más el servicio de trenes.

Rubalcava Suárez ordenó también al área de Operación mantener un monitoreo estricto de la marcha de los trenes a través de los puestos centrales de control, donde los reguladores de tráfico mantienen comunicación directa con encargados de estaciones y conductores.

El titular del Metro solicitó a las personas que asistan al concierto seguir las recomendaciones para una mejor experiencia en los traslados: no rebasar la línea amarilla de seguridad, sostenerse en todo momento de los pasamanos de los trenes, evitar recargarse en las puertas, ceder asientos reservados a quienes lo requieren y permitir el libre cierre de puertas, y recuerda que "Cuidarte es parte del viaje".