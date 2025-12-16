México queda fuera de la próxima entrega del premio Oscar 2026
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- México quedó fuera de la próxima entrega del premio Oscar, luego de que la representante nacional "No nos moverán", no pasó a la "short list" de Película Internacional, dada a conocer esta tarde por parte de la Academia de Estados Unidos.
Es la séptima ocasión consecutiva en que México no avanza, siendo "ROMA", de Alfonso Cuarón en 2018), la más reciente y que incluso obtuvo la estatuilla.
La "short list" es una selección que se hace de las alrededor de 100 contendientes enviadas de igual número de países, de la cual saldrá la categoría final que se dará a conocer a mediados de enero.
Entre las 15 cintas internacionales accedieron
Sirat (España)
El agente secreto (Brasil)
Belén (Argentina)
Sentimental Value (Noruega)
Palestina 36 (Palestina)
No Other Choice (Corea del Sur).
-----¿Quiénes integran la short list rumbo al Oscar 2026?
"Frankenstein", de Guillermo del Toro, fue contemplada en la short list de Casting, Fotografía, Maquillaje, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, donde también está el fenómeno de "Sinners".
El fenómeno de Kpop Demon Hunters está en la lista de Canción Original con "Golden", la cual por ahora tiene enfrente a "No place like home" y "The girl In the bubble", interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande en "Wicked: For Good".
