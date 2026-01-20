logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio

La hija mayor de Andrea Legarreta muestra su apoyo a la nueva relación de su madre

Por El Universal

Enero 20, 2026 12:14 p.m.
A
Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Andrea Legarreta y su nueva pareja, Luis Carlos Origel, ya postearon sus primeras fotos juntos en redes sociales y Mía, la hija mayor de la conductora, ya reaccionó; la semana pasada Andrea confirmó la relación sentimental que hay entre ella y el coach y conductor, 21 años menor que ella; se conocen desde hace mucho tiempo, y él incluso, es amigo de la familia de la conductora del matutino "Hoy".

Legarreta detalló que se encuentra muy ilusionada con esta nueva historia de amor, después de haber dejado atrás su matrimonio con el cantante Erik Rubín, con quien 22 años y tiene dos hijas, Mía y Nina; según palabras de Andrea, sus hijas "adoran" a Luis Carlos.

Su ex, también está contento con la nueva relación de Legarreta, ella misma contó a los compañeros de la prensa el buen recibimiento que su familia le dio a Luis Carlos, quien se sinceró a decir:

"Que bien va este 2026", mensaje que acompañó con una serie de fotos, en las cuales aparece con Andrea Legarrtea, en una de ellas la conductora lo abraza por el cuello mientras lo besa en una mejilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mía comentó con tres emoticones de corazones rojos y recibió elogios de los cibernautas, quienes aplaudieron el apoyo que le está dando a su madre en esta nueva etapa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio
Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio

Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio

SLP

El Universal

La hija mayor de Andrea Legarreta muestra su apoyo a la nueva relación de su madre

LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA
LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA

LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA

SLP

El Universal

Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS
Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS

Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS

SLP

El Universal

DOLLY PARTON, 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS
DOLLY PARTON, 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS

DOLLY PARTON, 80 AÑOS ALEJADA DE LOS FOCOS

SLP

EFE