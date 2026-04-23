"Michael": claves, polémicas y lo que revela la película

La vida de Michael Jackson vuelve a la pantalla grande con una película que cuenta la historia de una de las figuras más influyentes del pop. "Michael", dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, llegó a salas este jueves con una mezcla de reconstrucción histórica, decisiones polémicas y una actuación que ha generado consenso incluso entre sus críticos.

Película dirigida por Antoine Fuqua destaca años clave

La película no intenta abarcar toda la vida del cantante. Su enfoque está en los años que definieron su identidad artística: desde su infancia con los Jackson 5 hasta la consolidación de su carrera en solitario.

El relato atraviesa momentos clave como la creación de los álbumes "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) y "Bad" (1987), etapas donde el artista no solo dominó las listas de popularidad, sino que también redefinió la industria musical con su sonido y sus videoclips.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jaafar Jackson protagoniza y familia muestra posturas distintas

Uno de los puntos más comentados es la elección de Jaafar Jackson como protagonista. El sobrino del cantante asume el papel en su primer trabajo en cine, acompañado por un elenco que incluye a Nia Long, Miles Teller y Colman Domingo.

Aunque la película ha recibido críticas mixtas, la interpretación de Jaafar ha sido uno de los elementos mejor valorados, destacando por su capacidad de replicar gestos, voz y presencia escénica sin caer en la imitación superficial.

Sin embargo, si quieres saber cuáles son algunos datos más curiosos de esta película, aquí te dejamos cuatro para que te prepares y vayas al cine como todo un experto.

Reconstrucción obsesiva

La producción apostó por replicar momentos icónicos con precisión. Para la secuencia de "Thriller", el equipo filmó en la misma calle de Los Ángeles donde se grabó el video original en 1983.

También se reconstruyeron espacios clave de la época, como una tienda de Tower Records con la estética del lanzamiento de "Off the Wall", y una sucursal de Toys "R" Us, en referencia a los hábitos de compra del cantante, pese a que la cadena cerró años antes del rodaje.

Un vestuario con historia

El nivel de detalle llegó incluso al vestuario. La producción recurrió a la colección personal de Lady Gaga, quien posee varias piezas originales utilizadas por Michael Jackson.

La artista no solo facilitó el uso de estas prendas sin costo, sino que también tuvo acceso al set durante el rodaje, un gesto que permitió acercar aún más la estética de la película a la imagen real del cantante.

La decisión detrás de no contar sus polémicas

Uno de los aspectos que ha generado mayor discusión es la decisión de excluir los episodios legales que marcaron la vida del artista.

La producción tuvo que modificar el guion y realizar nuevas filmaciones, con un costo cercano a 15 millones de dólares tras confirmarse que no podían representarse ciertas acusaciones debido a restricciones legales vinculadas con acuerdos previos de la familia.

Este ajuste ha sido señalado por críticos como una de las razones por las que la película presenta una versión "edulcorada" de la historia, centrada en el talento y el ascenso, pero limitada en sus zonas más controversiales.

Janet Jackson se mantiene al margen del proyecto

A pesar de que el filme incluye a varios miembros clave de la familia, la cantante, una de las figuras más influyentes del pop no aparece en ningún momento.

De acuerdo con la revista "People", Janet Jackson fue invitada a participar, pero rechazó involucrarse de manera respetuosa. La postura fue respaldada tanto por el equipo creativo como por su entorno familiar. El propio Antoine Fuqua expresó públicamente su respeto hacia la artista y señaló que su apoyo al protagonista fue suficiente.

La producción evidencio posturas distintas dentro de la familia. Mientras algunos miembros respaldaron activamente el filme, otros optaron por tomar distancia, entre ellos se encuentra Paris Jackson, quien informó que no tuvo participación en el proyecto y ha cuestionado el enfoque con el que se abordaría la historia de su padre.